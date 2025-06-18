「睡不好」不是大人的專利 嘉基睡眠醫療團隊促進身體健康

55歲王男就診檢查罹患重度睡眠呼吸中止症，治療後記憶力變好、情緒進步，連帶高血壓和糖尿病都得到改善。9歲男童檢查出兒童型睡眠呼吸中止症，治療後睡眠品質、專注力與外觀發育都明顯改善，媽媽驚呼真是找對醫師了。嘉基睡眠醫學中心跨專業醫療團隊，協助揪出影響生活品質的睡眠問題。

嘉基睡眠醫學中心主任黃健祐醫師表示，良好的睡眠是身體健康的基礎。在現代社會快節奏與高壓生活下，「睡不好」早已成為民眾健康的隱形殺手。

55歲的王先生長期受高血壓與糖尿病困擾，糖化血色素（HbA1c）數值居高不下。直到家人注意到睡覺時「鼾聲如雷、忽然沒聲」，才就診檢查，發現罹患重度睡眠呼吸中止症。最低血氧竟降至60%，經陽壓呼吸器（CPAP）治療與營養減重配合，3個月內糖化血色素從8.5降至7.２，精神狀況明顯改善、記憶力變好、情緒進步，連帶高血壓和糖尿病都得到額外的改善，睡眠治療對糖尿病病人也能帶來正向影響。

9歲男童長期黑眼圈、注意力不集中、易怒情緒不穩定，家長與老師都以為是作息不佳或使用3C過度，經檢查是「兒童型睡眠呼吸中止症」在作怪。醫師黃健祐提醒，兒童睡覺時若有持續地打呼、張口呼吸、夜間睡不安穩等現象，應及早接受專業評估，以免影響發育與學習。

今晚睡得好，明天才會更好。黃健祐強調，「良好的睡眠是身體健康的基礎。」高品質的睡眠能夠強化記憶、穩定情緒、提升學習與新陳代謝。成人每日睡7～9小時，兒童依年齡更需充足睡眠。無論是睡太少或過度，都會增加罹患高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病風險。