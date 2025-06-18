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「睡不好」不是大人的專利 嘉基睡眠醫療團隊促進身體健康

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

55歲王男就診檢查罹患重度睡眠呼吸中止症，治療後記憶力變好、情緒進步，連帶高血壓糖尿病都得到改善。9歲男童檢查出兒童型睡眠呼吸中止症，治療後睡眠品質、專注力與外觀發育都明顯改善，媽媽驚呼真是找對醫師了。嘉基睡眠醫學中心跨專業醫療團隊，協助揪出影響生活品質的睡眠問題。

嘉基睡眠醫學中心主任黃健祐醫師表示，良好的睡眠是身體健康的基礎。在現代社會快節奏與高壓生活下，「睡不好」早已成為民眾健康的隱形殺手。

55歲的王先生長期受高血壓與糖尿病困擾，糖化血色素（HbA1c）數值居高不下。直到家人注意到睡覺時「鼾聲如雷、忽然沒聲」，才就診檢查，發現罹患重度睡眠呼吸中止症。最低血氧竟降至60%，經陽壓呼吸器（CPAP）治療與營養減重配合，3個月內糖化血色素從8.5降至7.２，精神狀況明顯改善、記憶力變好、情緒進步，連帶高血壓和糖尿病都得到額外的改善，睡眠治療對糖尿病病人也能帶來正向影響。

9歲男童長期黑眼圈、注意力不集中、易怒情緒不穩定，家長與老師都以為是作息不佳或使用3C過度，經檢查是「兒童型睡眠呼吸中止症」在作怪。醫師黃健祐提醒，兒童睡覺時若有持續地打呼、張口呼吸、夜間睡不安穩等現象，應及早接受專業評估，以免影響發育與學習。

今晚睡得好，明天才會更好。黃健祐強調，「良好的睡眠是身體健康的基礎。」高品質的睡眠能夠強化記憶、穩定情緒、提升學習與新陳代謝。成人每日睡7～9小時，兒童依年齡更需充足睡眠。無論是睡太少或過度，都會增加罹患高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病風險。

嘉基引進方便的居家睡眠檢測設備，在家就可以進行檢測。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基引進方便的居家睡眠檢測設備，在家就可以進行檢測。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基睡眠中心主任黃健祐醫師指出阻塞型睡眠中止症多因上呼吸道狹窄甚至阻塞，使得氣流不順或甚至中止。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基睡眠中心主任黃健祐醫師指出阻塞型睡眠中止症多因上呼吸道狹窄甚至阻塞，使得氣流不順或甚至中止。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師黃健祐說明，可使用正壓呼吸器來改善睡眠呼吸中止症。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師黃健祐說明，可使用正壓呼吸器來改善睡眠呼吸中止症。圖／嘉義基督教醫院提供
睡眠中止常見的症狀。圖／嘉義基督教醫院提供
睡眠中止常見的症狀。圖／嘉義基督教醫院提供
透過簡單的愛普沃斯嗜睡量表自我檢測，超過10分以上建議需找專業醫師診斷。圖／嘉義基督教醫院提供
透過簡單的愛普沃斯嗜睡量表自我檢測，超過10分以上建議需找專業醫師診斷。圖／嘉義基督教醫院提供

高血壓 糖尿病 睡眠

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