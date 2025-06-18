墾丁暑假訂房率不到5成近20年最慘 房價下修3到5％吸客

暑假將至，夏季最熱門的旅遊景點墾丁觀光卻不見起色，整個暑假平均訂房率不到5成，比去年減少了近1成，近20年最慘。有業者表示，今年墾丁平均房價比去年減少了3到5%，遊墾丁CP值更高。屏東縣政府及飯店業者也各自舉辦活動吸引遊客。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，目前墾丁整個暑假的訂房率不到5成，比起去年近6成減少了約5到10%。以往大多是暑假第二、三周人潮開始湧入墾丁，今年目前看起來房間預訂數還不樂觀。

張積光說，如今旅客訂房習慣已不同，以往大概一個月前就會安排遊程並訂房，現在很常臨時起意，來趟說走就走的旅遊，所以未來訂房狀況可能會緩步提升。今年暑假墾丁的房價相較去年平均降了3到5%，民眾到墾丁遊玩花費更省、CP值更高，歡迎國人到墾丁度假。

屏東縣交通旅遊處表示，今年是恆春建城150周年，已推出系列活動，並搭配「恆春旅遊購GO節」住宿補助，帶動旅遊熱度。針對落山風風景區打造的「風域半島」品牌，結合自然景觀與深度導覽，吸引遊客探索恆春半島的多元面貌，為墾丁注入長期活力。

交旅處表示，因旅遊型態改變，加上國人熱衷出國旅遊，造成國旅市場減縮。據統計，造訪屏東縣的遊客數並未減少，不過因為屏東縣的景點增加，像是勝利星村、屏菸、鐵道園區等，不像以往只有墾丁一枝獨秀，遊客分散到各景點，稀釋了墾丁的遊客數。

除了縣府、鵬管處配合恆春建城150周年舉辦多場活動，墾丁業者也自行推出活動及優惠方案吸引旅客。墾丁福華飯店「暑假之星」方案，兩人成行再招待第 3、4 位房客免費住宿，加贈空氣槍體驗及水世界樂園免費入園，並結合排灣族文化與梅花鹿園，打造適合全齡旅客的導覽與服飾體驗，以深度文化吸引遊客。