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不抽菸、不煮菜…40歲女從小住「這裡」罹癌 醫諷：不可說用肺發電

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇一峰醫師分享，40歲婦人從小住在火力發電廠旁邊，有滿天星肺結節10幾個，1顆去開刀就是一期肺腺癌，令他不禁直呼，「不可以說用肺發電啦！」示意圖／ingimage
蘇一峰醫師分享，40歲婦人從小住在火力發電廠旁邊，有滿天星肺結節10幾個，1顆去開刀就是一期肺腺癌，令他不禁直呼，「不可以說用肺發電啦！」示意圖／ingimage

環境對身體的影響相當大，不抽菸、不煮飯還是可能會得癌症。胸腔科醫師蘇一峰分享，一名40歲女性從小住在火力發電廠旁邊，照胸腔電腦斷層發現有「滿天星肺結節10幾個」，1顆去開刀就是一期肺腺癌，令他不禁直呼，「不可以說用肺發電啦！」

蘇一峰在臉書分享，一名台中40歲女性，從小住在火力發電廠附近，不抽菸、不煮菜，照胸腔電腦斷層「結節滿天星10幾顆」，抓其中1顆開刀就是第一期癌症，「肺癌重大傷病卡到手」，還有10顆繼續長，繼續吸空氣污染。病人現在開完刀，每天胸痛，令他相當苦惱，「不知道之後要怎麼辦…繼續開刀嗎？」

網友紛紛表示，「住海線路過～火力全開後，家裡清淨機常常亮紅燈！呼吸道不好的人最有感…」、「我也住台中，家人跟孩子都時常咳嗽」、「覺得難過」、「這不搬家不行吧，再住下去會死人的，只能搬去花東地區或國外」、「火力發電廠其實不止台中，涵蓋範圍很廣闊的，彰化週邊鄉鎮也多多少少會影響到（和美、伸港、線西）依照季節風向而定的」、「台中人路過...家人也有不菸、不酒、不煮菜，照低劑量肺部檢查也有3顆小結節，而且一回家就是開整天的空氣清淨機，也是無解」。

日前台中市長盧秀燕曾點名環境部長彭啓明要大家「別說用肺發電」，但「中南部都在用肺發電」，怒嗆中央無能。對於近日中火爭議，彭啓明則指出環境部嚴格監督，中火未空汙超標，附近空氣品質也沒有變糟。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

癌症 火力發電廠 抽菸

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