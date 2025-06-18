台中首例本土百日咳 1個月大男嬰確診

台中市衛生局今公布，日前接獲醫院通報台中市1個月大男嬰，疑似百日咳，經中央實驗室檢驗，並在昨天研判確定，為台中市今年第1例本土百日咳確診個案。

衛生局強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，國內公費提供嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家長務必按時帶嬰幼兒至合約院所完成接種，獲得足夠保護力。

衛生局說明，這名個案為本國籍1個月大男嬰，出生時無特殊病史，因未達接種月齡，未接種五合一疫苗，6月初出現咳嗽等症狀至醫院就醫並收治住院，經醫師評估通報百日咳，由中央實驗室檢驗研判確診，該案目前仍在住院治療中。

衛生局疫調發現，這名男嬰的主要照顧者為男嬰的母親，男嬰的母親在5月底曾有咳嗽等上呼吸道症狀，衛生局已安排就醫進行預防性投藥及採檢送驗，並針對同住家人給予衛教及提醒健康監測。

衛生局長曾梓展說，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，引發群聚感染，請民眾提高警覺，出現上呼吸到症狀盡速就醫並配合醫師醫囑治療。

曾梓展提醒，發現家中嬰幼兒有疑似症狀，包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，請盡速至大醫院就醫，配合醫師診斷及治療。

衛生局提醒，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28周至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。