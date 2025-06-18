影／防疫視同作戰！海巡署長張忠龍金門督導防堵非洲豬瘟

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋，並送驗檢體，確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。這起事件為今年首例，也是金門連續第二年發現海漂豬染疫，引發中央高度重視。

為防堵非洲豬瘟病毒入侵本島，維護台灣「非疫國」防線，海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。他表示，台灣今年獲世界動物衛生組織（WOAH）列為非洲豬瘟「非疫國」，為亞洲唯一達標國家，實屬得來不易，海巡署將全力鞏固此一珍貴成果。

張忠龍指出，儘管過去一年僅出現一例，今年又再次檢出陽性海漂豬，顯示外來病毒威脅未曾消失，此次金門岸際發現陽性豬屍後，海巡署即刻啟動應變，配合農業部與縣府加強邊境防疫，全面查緝高風險物品。他強調，這不僅是防疫問題，更是國安層級的戰略防線。

為強化查驗作業，海巡署動員料羅港安檢所人員、偵搜犬2隻、背散式X光機等設備，全力攔檢欲運回台灣本島的冷藏貨櫃與郵寄包裹，防堵任何未經申請及審核的生鮮豬肉或肉製品流入台灣，相關勤務將持續至農業部公告的禁運期結束（6月23日）為止。

「我們希望做到百分之百的防堵。」張忠龍強調，海巡署將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」四大原則，持續提升岸海巡邏強度與查驗密度，不容病毒趁虛而入。

他也呼籲國人支持政府防疫政策，勿私自攜帶或寄送肉類產品入境，共同守住台灣防疫成績，保障國人健康與農業產業安全。他強調，台灣能成為亞洲唯一無「三大豬病」的國家，仰賴的不只是邊境查驗，更是全民配合與堅持，未來將持續以作戰規格面對防疫挑戰。