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影／防疫視同作戰！海巡署長張忠龍金門督導防堵非洲豬瘟

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋，並送驗檢體，確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。這起事件為今年首例，也是金門連續第二年發現海漂豬染疫，引發中央高度重視。

為防堵非洲豬瘟病毒入侵本島，維護台灣「非疫國」防線，海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。他表示，台灣今年獲世界動物衛生組織（WOAH）列為非洲豬瘟「非疫國」，為亞洲唯一達標國家，實屬得來不易，海巡署將全力鞏固此一珍貴成果。

張忠龍指出，儘管過去一年僅出現一例，今年又再次檢出陽性海漂豬，顯示外來病毒威脅未曾消失，此次金門岸際發現陽性豬屍後，海巡署即刻啟動應變，配合農業部與縣府加強邊境防疫，全面查緝高風險物品。他強調，這不僅是防疫問題，更是國安層級的戰略防線。

為強化查驗作業，海巡署動員料羅港安檢所人員、偵搜犬2隻、背散式X光機等設備，全力攔檢欲運回台灣本島的冷藏貨櫃與郵寄包裹，防堵任何未經申請及審核的生鮮豬肉或肉製品流入台灣，相關勤務將持續至農業部公告的禁運期結束（6月23日）為止。

「我們希望做到百分之百的防堵。」張忠龍強調，海巡署將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」四大原則，持續提升岸海巡邏強度與查驗密度，不容病毒趁虛而入。

他也呼籲國人支持政府防疫政策，勿私自攜帶或寄送肉類產品入境，共同守住台灣防疫成績，保障國人健康與農業產業安全。他強調，台灣能成為亞洲唯一無「三大豬病」的國家，仰賴的不只是邊境查驗，更是全民配合與堅持，未來將持續以作戰規格面對防疫挑戰。

海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍（左前三）今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業，並頒發加菜金給辛苦的同仁。記者蔡家蓁／攝影
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍（左前三）今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業，並頒發加菜金給辛苦的同仁。記者蔡家蓁／攝影
海巡署料羅港安檢所人員以背散式X光機等設備，全力攔檢欲運回台灣本島的冷藏貨櫃與郵寄包裹，防堵任何未經申請及審核的生鮮豬肉或肉製品流入台灣。記者蔡家蓁／攝影
海巡署料羅港安檢所人員以背散式X光機等設備，全力攔檢欲運回台灣本島的冷藏貨櫃與郵寄包裹，防堵任何未經申請及審核的生鮮豬肉或肉製品流入台灣。記者蔡家蓁／攝影
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋。圖／海巡署提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋。圖／海巡署提供
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港實地視察，他在受訪時表示，台灣已成亞洲唯一無「三大豬病」國家，這樣的成果，有賴國人的配合及落實邊境管制及查驗等工作，落實非洲豬瘟防疫。記者蔡家蓁／攝影
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港實地視察，他在受訪時表示，台灣已成亞洲唯一無「三大豬病」國家，這樣的成果，有賴國人的配合及落實邊境管制及查驗等工作，落實非洲豬瘟防疫。記者蔡家蓁／攝影
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。記者蔡家蓁／攝影
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍今天一早親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。記者蔡家蓁／攝影

非洲豬瘟 金門 海巡署

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