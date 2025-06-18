籲中西藥分業 中藥商至衛福部陳情：外行壟斷扼殺專業

近期國內藥界與中藥界頻繁交鋒，藥師公會連續數周上街陳抗，要求衛福部撤回放寬中藥商執業資格的「318解釋令」。中藥商同業公會全聯會今天首次至衛福部前表達立場，訴求「中藥體系自立」，並呼籲政府盡快推動改革，建立公平、多元分工明確醫藥體系，讓中藥從業人員、擁有獨立於藥師的自主教育與、執政制度，才能達到產業永續、醫療安全及文化延續目標。

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令，中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，即可成為中藥商，衛福部長邱泰源曾說，盼藉此讓國內中藥行業得以延續，但藥界主張，依現行法規，「中藥也是藥」，須由藥師調劑，才能保障病人用藥安全，並頻繁抗爭。

今天中藥團體集結衛福部大門，高舉「中西醫藥政策分明」、「支持中醫藥產業延續及發展」、「搶救傳統中藥房」、「捍衛專業擇一執業」標語。中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂向衛福部遞送陳情書。他指出，未來中藥團體將拜會行政院、賴清德總統，並向監察院投訴，糾正考試院、衛福部行政怠惰，希望未來中藥師不僅與西藥師並列，甚至可投書國家期刊，發表文獻。

謝慶堂指出，藥師持續發動街頭抗爭，背後原因是「想要專屬並壟斷中藥產業工作權」，全聯會認為中藥業為獨立專業產業，應比照中西醫制度分工，中西藥應專業分業、互補合作，國內多年來，以建立中醫、西醫分業互補醫療制度，展現不同醫學體系專業價值與照護功能，中藥與西藥在理論基礎、實務應用與歷史傳承上，本就是截然不同體系，「強調中西藥分業，擇一執業，是對專業尊重，也是建立安全、多元藥事服務體系關鍵。」

謝慶堂建議，我國可比照中國、韓國模式，建立中藥專業完整教育與執照制度，別讓國內數千家中藥業者，因國內長期缺乏中藥教育與考照體系的制度困境，陷入「無門合法」窘境，政府應依「憲法」第159條保障平等受教權，在高等教育體系設置中藥學系，提供新生、從業者合法教育管道，並依「憲法」第86條，建立中藥師國家考試制度。

「呼籲政府與社會正視中藥體系獨立發展急迫性。」謝慶堂強調，全聯會呼籲政府借鏡中國與韓國對其本土傳統醫藥的制度性支持，停止將中藥納入西藥管理框架中，避免造成外行壟斷與扼殺中藥產業，進而危及中藥供應鏈與用藥安全。 考試院、衛福部已因中藥師設置爭議，被監察院糾正行政怠惰，建立與藥師並列的專業執照制度，落實教、考、訓、用一貫體系，政府責無旁貸。