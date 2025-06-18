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台北社子36.5度！氣象署發布彰化、高雄、屏東高溫資訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地天氣相當炎熱，減少戶外活動及勞動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片
今天各地天氣相當炎熱，減少戶外活動及勞動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片

未來1周都是典型的夏天天氣型態，中央氣象署發布彰化縣、高雄市、屏東縣高溫資訊（黃色），天氣高溫炎熱，今天中午前後彰化縣、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最高溫出現在台北市社子測站，上午11時出現36.5度高溫；其次是彰化縣員林測站35.8度、台北市科教館35.3度。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

高溫 屏東縣

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