1顆肝救2人！9年前救過人的肝臟 受贈者腦死再次捐出救人

衛福部2015年定每年6月19日為台灣的「器官捐贈紀念日」，童綜合醫院曾見證一件罕見捐贈案例，9年前器官捐贈的一顆肝臟，受贈者後來因意外腦死，再次捐贈成功移植到另一名病危患者身上，一顆肝先後救了2人。

童綜合醫院今天表示，2016年年12月26日，移植外科薛冠群醫師將一顆大愛器官捐贈者無私奉獻的肝臟，移植至肝病末期陳姓患者體內，成功救回生命也回歸正常生活，並戒除以往不良生活習慣；日後陳男很珍惜這個重生的機會，也懷抱著感恩之心，幾乎年年出席醫院舉辦的器官捐贈感恩追思音樂會，一起傳遞對器官捐贈者的敬意與感謝。

2025年卻因一場意外，陳男發生不可逆腦幹功能損傷，最後由神經外科柯宗伯主任確認病患為腦死狀態，其重要器官尚未到衰竭的地步，與家屬討論是否要選擇捐贈器官遺愛人間。

家屬最後毅然決定捐出這顆曾經受人恩惠的肝臟，經醫療團隊評估，其肝臟功能仍屬良好，2月14日情人節清晨成功地將這顆肝臟，植入另一位肝癌合併嚴重肝硬化的病人；新的受贈者恢復狀況良好，術後順利出院，開始展開嶄新的人生旅程。

移植外科薛冠群醫師表示，這個移植後肝臟「再捐贈」的罕見案例，見證醫學的進步，更體現器官捐贈的深層價值，不只是一次性的生命延續，更是象徵著器官捐贈精神的無私大愛。