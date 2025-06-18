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數位客家幣7月起登記 面額千元共發28萬份

中央社／ 台北18日電

客委會將發放合計28萬份、面額等同新台幣1000元的數位客家幣，自7月起開放年滿18至49歲的民眾依身分證末碼登記；抽中的民眾可從今年8月起，到11個縣市70個客家文化重點發展區的合作店家使用。

客家委員會今天邀請數位發展部、中央銀行、財金資訊股份有限公司、17家金融及電支機構，舉辦「客家幣啟動暨𠊎講客宣言簽署記者會」，宣布將發放28萬份面額等同1000元的數位客家幣。

客委會主委古秀妃表示，3、40年前客庄講客語很正常，但現在卻愈來愈少；這個計畫前後發想、與各單位討論約1年的時間，想的是推廣客家文化，不過是透過經濟機制；只要民眾在消費過程中接觸或學習開口講客語，便可讓客語自然地融入生活中，締造客家語言傳承與客庄經濟提升的雙贏局面。

客委會說明，為表揚為客語家庭成員及114年通過客語認證者，無須登記，7月1日起會陸續收到以掛號寄送紙本客家幣QR Code（約3萬份）。

另外，18至49歲民眾7月1日9時起至7月30日12時止，於配合客家幣的合作金融/電支機構數位錢包登記，如登錄超過25萬份（發放數量），將以抽籤方式抽出身分證末幾碼數字。

為確保登記順利，客委會將以身分證字號最末碼進行分流。7月1日身分證字號尾數0、1登記；7月2日身分證字號尾數2、3登記；7月3日身分證字號尾數4、5登記；7月4日身分證字號尾數6、7登記；7月5日身分證字號尾數8、9登記。

此外，客委會說，目前已有15家合作金融機構針對優先登記中籤民眾提供加碼優惠100元，共計4萬5000份。

客委會表示，民眾領取客家幣數位券後，於全國11個縣市70個客家文化重點發展區的客家幣合作𠊎講客店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數、用完為止。使用期間自今年8月1日起至明年6月30日止。

身分證 客家文化 客委會

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