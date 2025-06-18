快訊

立委鄭正鈐遭告發貪汙！疑替廠商喬事情 反要求供養助理薪資

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

聽新聞
0:00 / 0:00

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
洪申翰表示，預計下半年、年底前向行政院提出修法版本。記者葉冠妤／攝影
洪申翰表示，預計下半年、年底前向行政院提出修法版本。記者葉冠妤／攝影

救少子女化，勞動部研擬營造更友善的職場生養環境，目前正研議修正「就業保險法」，讓請領滿6個月育嬰留職津貼的雙親，各自可再多領1個月的津貼。勞動部長洪申翰今表示，預計下半年、年底前向行政院提出修法版本。

勞動部今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。書面報告指出，勞動部正規畫研議修正「就業保險法」規定，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，於育嬰留職停薪期間，得各再請領1個月育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同分擔育嬰責任。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，據前年資料，雙親都請滿6個月育嬰留停可多領1個月，推估將有約2.1萬名育兒家長受惠。

洪申翰表示，因涉及就保法修法，預計今年下半年、年底前向行政院提出修法版本。

育嬰假 洪申翰 勞動部

延伸閱讀

「彈性育嬰假」可望夏天上路 洪申翰：縮短申請天數

80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 擬7月底上路

影／80歲以上免巴氏量表聘僱移工 洪申翰：預計7月底上路

引進印度移工有變數？ 洪申翰：正常進度進展中

相關新聞

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

救少子女化，勞動部研擬營造更友善的職場生養環境，目前正研議修正「就業保險法」，讓請領滿6個月育嬰留職津貼的雙親，各自可再...

超商店員揭「咖啡杯三大秘密」…溝槽用途曝光 喝完丟錯恐罰6000

現代上班族手握一杯咖啡進辦公室已成日常，不過倘若喝完後就隨手丟進垃圾桶，可能會被罰款最高6000元。一名超商店員在Dcard發文揭露「咖啡杯的三大秘密」，透露許多消費者對咖啡紙杯的回收有誤解，另外，杯蓋上的兩項設計也有其隱藏版功能，引發熱議。

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

立法院去年底通過就業服務法第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估，即可聘請...

阿嬤碎念不入座、遊覽車被驅離 狂美交響管樂團團長怒：不去屏東了

狂美交響管樂團14日赴屏東演藝廳首演「宮崎駿動畫配樂2」音樂會，席間兩名觀眾在遲到入場後，其中的一名女性長輩因為座位未與同行者連號，拒絕入坐，讓團長謝韋民氣到中斷表演

未來10天高溫悶熱午後西北雨 賈新興：下周四起環境有利颱風生成

未來10天大致午後西北雨天氣型態，高溫悶熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。