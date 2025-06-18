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育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法
救少子女化，勞動部研擬營造更友善的職場生養環境，目前正研議修正「就業保險法」，讓請領滿6個月育嬰留職津貼的雙親，各自可再多領1個月的津貼。勞動部長洪申翰今表示，預計下半年、年底前向行政院提出修法版本。
勞動部今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。書面報告指出，勞動部正規畫研議修正「就業保險法」規定，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，於育嬰留職停薪期間，得各再請領1個月育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同分擔育嬰責任。
勞動部勞動保險司司長陳美女說，據前年資料，雙親都請滿6個月育嬰留停可多領1個月，推估將有約2.1萬名育兒家長受惠。
洪申翰表示，因涉及就保法修法，預計今年下半年、年底前向行政院提出修法版本。
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