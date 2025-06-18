未來1周很夏天！氣象署：每天高溫炎熱上看36度、午後注意雷陣雨

未來1周天氣上都是典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，有兩個重點，第一個就是白天為高溫炎熱天氣，外出時多補充水分、做好防曬，另外就是午後有短暫雷陣雨出現，所以下午外出活動留意天氣變化。

目前台灣各地可見陽光，葉致均表示，對流發展比較旺盛的地方，落在台灣的東南方外海一直到巴士海峽。今天風向吹東南風為主，如果這些對流雲系移入陸地的話，會在台東、恆春半島可能有陣雨情況出現。今天台東、恆春、蘭嶼及綠島要慎防不定時短暫降雨出現，至於其他地方以午後雷陣雨形態為主。

未來1周的天氣變化方面，葉致均表示，今天開始到周五太平洋高壓勢力偏強一點點，所以台灣附近風場主要是東南風為主，高溫炎熱的天氣型態。

至於北方的鋒面系統，短時間之內在比較偏北方的位置活動。葉致均表示，但是周六開始，這個鋒面系統有開始往南壓的趨勢，不過，周六之後，這個鋒面系統會沿著日本一直往西南延伸到中國華中區域活動。

葉致均表示，因為周六開始這個鋒面系統有開始活躍的情形，太平洋高壓勢力有稍微往東退的情況出現，台灣附近的風場上吹偏南風到西南風的環境為主，所以周六之後，基本上還是高溫炎熱天氣，但沿海地區清晨到上午可能有零星降雨情況出現，另外就是在午後雷陣雨的分布上，也可能受到這個風向上的轉變，而有不同情況。

未來降雨趨勢，葉致均表示，今天因為大氣發展對流的條件還算旺盛，午後雷陣雨範圍可能比較廣，台東、恆春有不定時短暫降雨，午後台灣各地都可能有雷陣雨，特別是整個西半部地區和東半部山區可能有局部大雨發生。

葉致均表示，明後天太平洋高壓勢力逐漸增強，午後雷陣雨區域有開始限縮情形；因為環境以東南風為主，嘉義以南近山區留意午後短暫雷陣雨。

葉致均說，周六環境轉為偏南風到西南風，所以清晨到上午，中南部沿海地區、澎湖可能有零星短暫降雨；午後則以中部以北、各地山區、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。後期水氣還不到特別多，雖然午後雷陣雨還是會出現，但是偏向山區、大台北東側、宜蘭地區出現。

周五之前因為是東南風環境，葉致均表示，所以台東、恆春可能零星降雨，周六之後則是中南部沿海可能有零星降雨。

高溫部分，葉致均表示，周五之前以東南風環境為主，高溫好發區域像是大台北、中南部近山區，東半部高溫31至32度左右，西半部可以來到35、36度，大台北盆地、中南部山區都是要留意有35、36度發生機會，外島則是31、32度。

葉致均表示，周六之後風向轉為南風到西南風，沉降區有些轉變，主要是大台北地區、花東縱谷會是高溫好發區域，有35度左右高溫出現，中南部近山區也會有高溫情況。