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80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 擬7月底上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影

有關80歲以上免付巴氏量表可聘外籍看護勞動部長洪申翰18日受訪時說，目前還有招募引進等，需要跨部會協調的工作正在進行，但現在還是預定在7月底前，希望能夠把相關配套做到一個段落，然後在7月底能夠上路。

立法院社福衛環委員會邀請洪申翰就「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

立法院去年底通過《就業服務法》第46條修正案，將開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。外界關注，是否需要修正相關法令跟配套措施，政策上來得及7月底上路嗎？

洪申翰表示，針對就服法第46條的修法，80歲以上免巴氏量表，目前的確陸續聽到有一些外籍看護工的情況，對重症家庭有一些影響，勞動部也很希望努力提出相關配套，來降低這些衝擊。

洪申翰認為，雖然其實挑戰真的是很大，目前也還有招募引進等，需要跨部會協調的工作正在進行，也包括相關配套所需要的流程、系統、人力、法制作業，目前在籌備之中。現在還是預定在7月底前，希望能夠把相關配套做到一個段落，然後在7月底能夠上路，目前這還是規劃既定的時程。

巴氏量表 外籍看護 勞動部

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