「彈性育嬰假」可望夏天上路 洪申翰：縮短申請天數

勞動部研議「彈性育嬰假」，預計以短天數為請假單位。勞動部長洪申翰今於立院衛環委員會表示，目前正與行政院爭取配套資源，希望這個夏天就能公布。

勞動部今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。書面報告指出，勞動部於去年5月9日至12月31日推動不少於5天、單日也為可行的彈性育嬰留職停薪試辦計畫，計畫是在不修法的情況下，由事業單位自願參加，共計有89家。

勞工方面，以申請3天最多，申請大多以「保母臨時有事」、「腸病毒停托課」、「小孩需要陪伴」及「員工想自行照顧新生兒」為主要申請原因。至於未提出申請的原因，大部分以家庭照顧假或用其他假別來替代。雇主方面，據期中、期末焦點座談會試辦單位回饋意見，未來制度若放寬彈性，仍擔心影響人力調配及公司營運。

洪申翰受訪時表示，未來的彈性育嬰假制度將朝更彈性、更好用的方向規畫，符合育兒勞工兼顧工作跟臨時性照顧的需求，這是少子女化嚴峻的現況下，國家必要的投資，政府應支持企業包容勞工需要的職場彈性。

洪申翰說，在不涉及修法下，勞動部正在規畫彈性育嬰假配套方案，也正跟行政院爭取配套資源。

對於陳菁徽、王育敏等立委質詢，他說，彈性育嬰假的推動，在執行端、行政端的關卡不少，勞動部努力解開一個個關卡，規畫縮短育嬰留停申請天數，由於台灣中小企業居多，也會思考如何協助雇主安排臨時性人力，避免雇主因調度人力有難度，阻擾員工請休，相關配套一併上路，才能提高彈性育嬰假可行性。

洪申翰說，希望能盡速推動彈性育嬰假，可望在這個夏天公布。此外，家庭照顧假也將朝更彈性運用研議。