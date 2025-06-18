76歲婦乳房傷口不癒合遲就醫 部桃醫提醒：恐是乳癌徵兆

76歲的李奶奶今年初左側乳房就有一處小破皮，不僅遲遲未癒合，還有些許分泌物，但因為沒有疼痛，加上乳房屬於較私密部位，她沒對家人提起，直到最近有臭味，被同住的女兒察覺，發現母親乳房破皮位置已有一顆10元硬幣大小的腫塊，安排她到衛福部桃園醫院檢查，醫師研判為乳癌。

桃園醫院醫師林學深表示，乳癌是女性最常見的癌症之一，發生率居高不下，雖然社會對乳癌的認識日漸提升，仍有不少年長女性因傳統觀念，對身體異常選擇隱忍，不願就醫。

林學深指出，現今乳癌治療式多元，包含手術、放射線治療、化學治療、標靶藥物與荷爾蒙治療等，可依據病人的腫瘤型態與分期安排合適療程。尤其若能在初期發現，治療存活率可超過九成，不僅能延長生命，也能保有良好的生活品質。

桃園醫院護理師林羿妏說，除了就醫觀念的落差，乳癌篩檢率偏低亦是現實挑戰，許多女性身兼多職，往往忽略自我健康。另外，乳癌年輕化趨勢明顯，提醒女性朋友務必留意自身乳房的變化，包括皮膚凹凸不平、持續性分泌物或摸到不明腫塊等異常，應儘早至醫療院所檢查。

林羿妏表示，國民健康署自今年起擴大乳房攝影補助，年滿40至74歲女性，每兩年可免費接受一次乳房攝影檢查，透過早期發現、早期治療，不僅能提升治癒率，更能減輕家人與社會的負擔。