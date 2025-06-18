120元便當竟見「一整隻蟑螂」台鐵致歉：全面清消改善

台鐵去年傳出有便當內有斷頭大蟑螂食安危機，昨又有網友爆料，在台鐵與高鐵共構的新左營站，購買一份120元的台鐵便當竟出現一整隻蟑螂，直呼「太誇張」。台鐵公司致歉並強調，已全面清消，將調閱畫面釐清癥結點並改善防範。

台鐵堪稱「被便當耽誤的鐵道公司」，公司化首年虧損137.9億元，但去年便當年營收高達8億6300萬元，根據2024年全體上市櫃公司營收排名，台鐵便當創造的營收已高於400家上市櫃公司整年營收，但近年卻頻傳便當食品安全危機。

去年5月25日有民眾搭乘台鐵自強號時，購買台鐵便當，不料快吃完時，卻發現一隻「斷頭斷腳的大蟑螂」，讓她感到相當驚恐，當時台鐵公司研判為個案，除緊急聯絡該旅客並鄭重道歉，也全面清查全台廚房。

不料，昨天又有網友在社群Threads發文指出，一個月前台鐵在台東供應的便當有大蟑螂頭，現在又吃到便當有小強，「台鐵便當出現一整隻蟑螂真的太誇張」。該網友表示，這次便當是從台鐵與高鐵共構的新左營站台鐵便當販售處買的，一份120元好事成雙便當，打開一看，蟑螂屍體躺在便當裡，「台鐵連主業便當都做不好，副業的鐵路也一直在誤點，要不要直接倒一倒了？」

對此，台鐵公司表示，針對此事件台鐵公司表達誠摯歉意，已聯絡上旅客並派主管前往慰問關懷；台鐵指出，將調閱現場相關畫面，釐清該批便當生產、配送、販售等過程中，找出此異常狀況發生的癥結點進行徹底改善及防範。

台鐵強調，高雄餐廳餐務廚房及新左營販賣台，昨日已做全面清消與環境清潔整理，並將配合高雄衛生局的調查，改善缺失確保食安。

高雄市衛生局昨也派員到便當販售場所及製作工廠稽查，販售現場並未發現蟑螂等病媒，業者昨日已安排清消，現場隨機抽驗1件與此案同製程產品帶回檢驗，待檢驗結果依法處辦。