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育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

影／80歲以上免巴氏量表聘僱移工 洪申翰：預計7月底上路

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導

勞動部洪申翰今天前往立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規畫」專題報告，會前媒體聯訪問到80歲以上免巴氏量表聘僱移工進度，洪申翰表示80歲免評預計7月底上路。

對於80歲以上免巴氏量表，洪申翰表示目前聽聞看護工棄重擇輕狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊，挑戰真的很大。洪申翰指出目前正在做跨部會協調工作，包括引進流程、人力、系統、法制作業都在籌備當中，預計7月底之前相關配套就能告一段落，政策可在7月底上路。

對於80歲以上免巴氏量表，洪申翰表示目前聽聞看護工棄重擇輕狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊，挑戰真的很大。記者季相儒／攝影
對於80歲以上免巴氏量表，洪申翰表示目前聽聞看護工棄重擇輕狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊，挑戰真的很大。記者季相儒／攝影

洪申翰 巴氏量表 勞動部

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