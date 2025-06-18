國科會立方衛星計畫 預計培育本土3家系統商

太空科技邁向商業化，太空產業成為全球經濟發展不可忽視的一環。國科會指出，推動立方衛星計畫，協助具發展潛力的國內業者， 進行立方衛星整體研製與執行立方衛星任務概念驗證， 預期可培育3家系統商。

國家科學及技術委員會副主委林法正等官員今天至立法院教育及文化委員進行「競逐太空：國科會太空科技發展布局與未來藍圖」專題報告，並備質詢。

林法正報告指出，將 立基太空科技，支援國家安全與產業發展。未來將建立完整遙測衛星星系，打造每日多次、全天候、 近即時對地觀測網路，地面解析度提升至次米級。發展衛星光通訊技術，提升傳輸速度與安全性、擴大衛星資料應用，實現早期預警，減少災害風險。

此外，將打造台灣首批6顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台，培育立方衛星系統商、發展標準立方衛星本體並技術移轉給產業界，加速國內立方衛星發展。提供各式地面與非地面驗測平台，加速廠商技術與產品驗證。

立方衛星計畫規畫方面，將協助具發展潛力的國內業者， 進行立方衛星整體研製與執行立方衛星任務概念驗證， 預期可培育3家系統商。同時，引導國內產學研界投入抗輻射電子零組件與元件模組開發，以提升國內衛星元件自製率。

為降低業界投入門檻、加速立方衛星產業發展， 規畫開發多規格標準衛星本體（6U、8U、12U），除可提供產學研界進行飛試外，未來也將導入自動化組裝與檢測技術，並規畫技轉國內廠商。