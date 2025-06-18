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80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

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80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。記者葉冠妤／攝影

立法院去年底通過就業服務法第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護工。勞動部洪申翰今重申，80歲免評預計7月底上路。

勞動部今於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。

關於80歲免評聘雇看護移工上路時程，洪申翰會前受訪說，目前陸續聽聞看護工棄重擇輕的狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊，「挑戰真的很大」。

他進一步說，目前正在做跨部會協調工作，包括引進流程、人力、系統、法制作業都在籌備當中，預計7月底之前相關配套就能告一段落，政策可在7月底上路。

洪申翰 外籍看護 勞動部

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