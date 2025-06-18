單親媽每月2000元補助難就醫 靠民眾健保善款緊急救援

社會上弱勢族群常因經濟問題，不僅生活陷入困境，醫療也因健保欠費而無法順利就醫。衛福部健保署推動關懷行動及時援助弱勢，於民國100年至今設置「弱勢民眾通報平台」，以跨機關共同合作，協助弱勢民眾解決健保欠費。

近期，法務部行政執行署新北分署透過「弱勢民眾通報平台」通報個案，健保署台北業務組接獲後，立即協助申請健保愛心專戶清償健保欠費，以解燃眉之急，保障民眾醫療權益及安心就醫。

依名個案是住在新北市林口區的胡女士，離婚獨自撫養就讀國小特教班的兒子，她由於患有退化性關節炎，於2年內接受2次手術，但仍無法久站及工作，經濟來源中斷，加上因故欠卡債，無力繳交健保費。胡女士每個月雖可領取弱勢兒少補助2000元，但生活仍相當困難，日常開銷須仰賴親戚支助度日，更無力繳納健保費。

健保署台北業務組與新北執行分署共同訪視關懷胡女士，並由健保署透過愛心專戶善款協助繳納健保欠費，共1萬7543元。胡女士表示，感謝各界的愛心，伸出援手協助。同時對於健保署用心與相關單位共同幫助度過難關，感受到社會滿滿的溫暖。

台北業務組攜手轄區執行分署，以跨機關合作關懷協助弱勢民眾。當執行分署得知民眾因逢變故，生活陷入困境，無力繳納健保費時，分署透過「弱勢民眾通報平台」或以電話、傳真等通報。健保署收到後立即啟動弱勢協助措施。未來，健保持續秉持守護弱勢理念，與跨機關合作，以更多元管道協助經濟困難民眾及時得到援助。

健保署台北業務組長李純馥說，關懷弱勢是全民健保願景之一，健保愛心專戶累積社會各界愛心，匯集眾人力量，守護弱勢家庭。同時，健保署對所有捐款者表達誠摯的敬意，並審慎運用每筆善款，讓愛心持續綿延不斷。