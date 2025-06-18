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不是葉黃素 眼科名醫傳授起床一動作 保護眼力好重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師表示，40歲以上最好一年安排一次視力檢查。圖／123RF
醫師表示，40歲以上最好一年安排一次視力檢查。圖／123RF

3C用品成為生活的一部分，經常盯著螢幕會導致眼壓高，進而提高發生白內障、青光眼機率，導致視力模糊。羅氏藥廠日前發布「2025年亞太視力健康調查」（APAC Vision Health Survey）結果，高達9成受訪者擔憂自己的視力健康問題，卻僅不到3成每年進行眼部檢查。

這項調查於2024年8月至9月期間進行，共蒐集了來自台灣、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、澳洲等八個國家，共4354位40歲以上民眾的認知，而台灣受訪人數達570人、約占研究人數的13%。視力健康調查結果可歸納出「兩好三壞」現況，專家認為，疾病認知仍有待加強。

「兩好」，包括高度重視眼科疾病、警覺視力問題對生活與工作的衝擊。調查顯示，高達9成受訪者擔憂自己的視力健康問題，民眾高度認知視力障礙帶來的實際影響，近7成受訪者認為罹病後工作將變得更加困難，近5成預期生活品質將大幅下滑，視力喪失將影響家庭和經濟。

「三壞」，首先是疾病認知不足，高達4至6成的受訪者完全不熟悉濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）、糖尿病黃斑部水腫（DME）、視網膜靜脈阻塞（RVO）。這三類常見眼疾被喻為「視力刺客」，發病初期常無明顯症狀，患者往往不自知，其危害就在不知不覺惡化，導致視力逐漸下降甚至失明。

其次是預防行動消極，超過9成的逾40歲成人擔憂視力健康，卻僅不到3成受訪者進行規律性眼部檢查。逾3成受訪者會等到出現症狀才就醫，更有不到2成的人從未看過眼科專業人士，顯示預防行動與認知存在巨大落差。

另外，許多眼疾患者的日常照護需仰賴協助，調查中高達9成的照護者表示自己面臨嚴峻挑戰，其中各有超過3成表示面臨心理壓力、感到疲倦，並在照護過程中感到困難重重。

目前，全球約有逾22億民眾受眼科疾病困擾，視力問題位列全球疾病負擔第九名，更影響患者生產力，每年造成全球經濟逾4000億美元的損失。基隆長庚醫院院長暨眼科部教授賴旗俊指出，有高達9成視力問題可預防及治療，民眾應養成定期檢查習慣，矯正近視、遠視、散光，或治療青光眼、白內障、黃斑部病變等。

賴旗俊分析，這種認知與行為之間的落差，造成民眾錯失早期預防與治療的機會。視力障礙會隨著老化、糖尿病的影響而增加，盡管視力下降常被視為衰老的自然結果，但只有不到六成老年人定期檢查視力。

賴旗俊提醒，40歲後除了定期視力檢查，建議每日起床時各遮一眼，自行檢查雙眼視野是否有差異、模糊、中間黑點或黑斑、扭曲及辨色能力下降等異常，如若發現異常應盡速就醫。透過積極治療，患者有機會達到良好的黃斑部病變、眼中風、青光眼等疾病控制，避免視力惡化。

馬來西亞 視力 患者

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