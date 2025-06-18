超商店員揭「咖啡杯三大秘密」…溝槽用途曝光 喝完丟錯恐罰6000

現代上班族手握一杯咖啡進辦公室已成日常，不過倘若喝完後就隨手丟進垃圾桶，可能會被罰款最高6000元。一名超商店員在Dcard發文揭露「咖啡杯的三大秘密」，透露許多消費者對咖啡紙杯的回收有誤解，另外，杯蓋上的兩項設計也有其隱藏版功能，引發熱議。

該名在全家便利商店工作的女店員以「咖啡杯秘密，店員才知道」為題發文，分享三個關於咖啡杯的冷知識。首先，她指出咖啡杯蓋邊的「箭頭」不是裝飾，而是設計給使用者按壓、緊蓋杯蓋的標示，「應該算是公司給的小提示」。店員製作好咖啡後，對杯蓋邊邊的「箭頭」用力按下去，再順一圈壓緊，杯蓋就蓋好了，「聽起來很廢，但當你有一堆咖啡要做時，真的沒時間讓你重蓋個2、3次，所以還是蠻實用的」。

第二個秘訣是杯蓋就口處凹陷時的處理方式。原PO錄影示範，當杯蓋對口那邊掉下去並且摳不起來時，只需輕壓杯蓋上的「溝槽口」，就能讓凹陷處彈回來，無需費力摳壓。但她也提醒，若用力過猛，反而可能破壞杯蓋。

最重要也最常被忽略的第三個知識，是咖啡杯的正確回收方式。原PO指出，咖啡紙杯是「紙容器」，「不能直接丟一般垃圾，也不是紙類」，這是因為紙杯內層多有防水塑膠淋膜，因此應獨立分類回收，與一般廢紙分開處理，便當盒餐盒也是一樣的處理方式。

根據新北市環保局「回收物品易查通」的資源回收指引，飲料紙杯屬於「廢紙容器」，應清空內容物、簡易沖洗後壓扁，交由清潔隊或資源回收車回收，且要與紙類分開回收。錯誤丟棄不僅影響資源再利用流程，更可能因違反《廢棄物清理法》被處以1200元至6000元罰鍰。

此外，環保團體「RE-THINK重新思考」也強調，熱咖啡杯因為材質單純，處理成本相對低，故回收價值很高，其紙杯可以與廢紙容器回收，PP材質的塑膠杯蓋可以廢塑膠容器回收，隔熱杯套則屬於廢紙回收。