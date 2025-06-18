聽新聞
0:00 / 0:00
電影是對的！台大醫老車發不動 原廠教「榔頭敲一下」真見效
車子突然發不動怎麼解決呢？台大婦產科名醫施景中發文，稱他的18年老車忽然發不動，打電話給原廠，原廠教他用榔頭「敲一下」就好，他照做車子果然順利發動，讓施景中忍不住驚嘆：「原來電影演的是真的」。
台大婦產科名醫施景中9日在臉書發文，表示當天他原本要請假，但因為醫院有兩個困難的刀要開，還是要出門上班，前一天他的18年老車就發不動了，已請行動救援為車子換了電瓶，未料今天才剛開回家，熄火後車輛又無法發動了。
施景中表示，他打電話請教原廠，原廠猜測應該是「啟動馬達」的問題，但因無法發動就沒辦法開到修車廠，於是原廠教他「用榔頭敲一下」。施景中不疑有他，用塑膠鐵槌敲擊了一下，汽車果然順利發動，讓他驚呼「原來電影演的情節是真的」，有些機器故障，真的能敲一下就啟動。但施景中也表示，經過此事後，他決定要換車了。
此文一出，不少網友分享用同種方式對待電器的經歷，「我都是這樣對家裡的微波爐，欠揍」、「以前電視故障也是要用手刀敲一下就會好」、「沒錯，我的電剪齒輪卡住，用老虎鉗敲一敲就又活跳跳了」、「小時候的舊電視，只要收訊不良或無法正常開啟，總是用手打一打，嘿嘿嘿，可以看了」。
也有網友分析汽車壞掉敲打的真相，「需要敲啟動馬達才能發動，應該是啟動馬達快掛掉的提前預警，強烈建議施醫師儘速處理」、「起動馬達的碳刷磨耗了，敲是救急的方法」、「電刷積碳卡住，所以敲打可以鬆開」、「啟動馬達偶爾故障真的是這樣操作沒錯」。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言