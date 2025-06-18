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赴日本必看！梅雨季搭地鐵 作家示警「2危險現象」：孩子要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
日本作家「日本人的歐吉桑」日前在社群上提醒，近期赴日旅遊的民眾，要特別注意地鐵內的兩大危險情況。示意圖/ingimage
日本作家「日本人的歐吉桑」日前在社群上提醒，近期赴日旅遊的民眾，要特別注意地鐵內的兩大危險情況。示意圖/ingimage

每年初夏前後，日本進入為期一個多月的梅雨季，街頭巷尾經常可見撐傘通勤的人潮。日本作家「日本人的歐吉桑」日前在社群上提醒，近期赴日旅遊的民眾，要特別注意地鐵內的「兩大危險情況」，尤其帶著小朋友同行時，更需格外小心。

日本作家「日本人的歐吉桑」在臉書指出，每年的5月底至7月初是日本的梅雨季，由於許多人都會帶傘搭地鐵上班，上樓梯又習慣「橫著拿」，傘尖位置剛好落在小朋友視線高度，一不注意就可能刺傷眼睛，因此雨季期間帶小朋友去日本旅遊要格外謹慎，「特別小心在地鐵上樓梯的時候，保護小朋友的眼睛！」

日本人的歐吉桑也表示，由於下雨地面濕滑，不少人會在樓梯上滑倒，或行李不慎掉落，且幾乎每年都會發生這樣的糾紛，另外除了傘具和地面問題外，最常見的還是民眾走樓梯時低頭滑手機，若前方一但出現突發狀況，很容易就會來不及反應，「上樓梯不可以一直滑手機喔！危險時候突然會出現的！！真的小心喔」。

文章曝光，網友們紛紛表示「台灣也很多人這樣拿而且還一直甩，真的很危險」、「會立起來的原因是方便滴水跟不要打到樓梯，缺點就是會戳到後面的人」；有人也分享自己的經驗，「在清水寺音羽瀑布取水時，我家小朋友屢次差點被韓國歐巴桑拿長柄取水勺戳到顏部」、「之前我就被戳到過，在搭捷運的時候，然後他就這樣離開了，捷運的門也關了」。

雨傘 日本 地鐵

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