酷熱飆36度高溫午後雨 未來1周因它主導都是夏季天氣型態

今天持續高溫炎熱天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，太平洋高壓較過去幾天稍微增強西伸，環境風向轉為東南至偏南風，台灣海峽一帶水氣減少，東部海域有些零星雲系發展，今天東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午多雲到晴。午後山區附近、西半部部分平地有局部短暫陣雨或雷雨機會。

下雨以前氣溫偏高且炎熱，歐宗學表示，除了少數靠海地區，各地白天高溫普遍可達32至34度，中南部內陸、台北盆地等通風較差地區更會上看35至36度。

周五以前大氣環境變化不大、水氣有逐漸減少趨勢，歐宗學表示，各地天氣型態大致跟今天相似，天氣晴朗的程度會逐漸增加，午後陣雨的位置也可能更限縮於山區附近。

歐宗學表示，周六開始高壓勢力又會稍微減弱東退，環境風向再度轉為西南風，中南部沿海平地在晨間到上午有局部短暫陣雨機會，不過目前預報風速不強且帶來的水氣並不多。午後各地山區、大台北、東半部仍有熱對流雲系發展帶來的局部陣雨或雷雨。類似的天氣型態可能持續到下周前中期。

近期在台灣附近暫時沒有明顯的天氣系統影響，歐宗學表示，大氣環境主要是受到西南季風以及太平洋高壓周期性的增強與減弱主導，天氣都比較相似且氣溫高，不過午後對流雲系發展及影響的區域還是會有些變化，每天都不太一樣，還是需要逐日的預報及觀察。

歐宗學表示，天氣型態要有比較明顯的變化，可能就得等到低壓帶在台灣附近發展活動帶來水氣增多，或是高壓勢力中心更靠近台灣壓制熱對流雲系發展，至少在未來5至7天，暫時都還沒有這樣的預報訊號出現，仍然是以午後陣雨及高溫為主軸。