阿嬤碎念不入座、遊覽車被驅離 狂美交響管樂團團長怒：不去屏東了

狂美交響管樂團14日赴屏東演藝廳首演「宮崎駿動畫配樂2」音樂會，席間兩名觀眾在遲到入場後，其中的一名女性長輩因為座位未與同行者連號，拒絕入座，讓團長謝韋民氣到中斷表演。不僅如此，謝韋民也在臉書批評館方強力驅離遊覽車，將來演出的團員丟包在屏東，凡此種種荒謬情事，讓他直言：「狂美暫時是不會去屏東演出了！請屏東的觀眾們還是來衛武營感受國家級的服務吧！」

謝韋民16日在臉書還原事情的經過，表示團員們一開始還非常期待「解鎖新場館」，晚間7點開始的音樂會，在第一首序奏後進入導聆時段時，開放遲到觀眾入席，他卻發現在導聆時間結束後，進場敬禮準備演奏第二首曲目時，兩位長輩在舞臺前的第四排走道旁跌成一團，他便等待長輩順利入席再開始演奏。但當他轉身準備開始時，卻發現舞臺後方有兩位遲到觀眾遲遲不入座，為了怕觀眾等太久情緒中斷，便直接開始第二首曲目，但直至第二首曲目結束，該兩名拒絕入席的觀眾仍舊與館方人員站在舞臺後方。

團長說，在準備演奏第三首樂曲時，這兩名觀眾與館方人員仍站在舞臺後方，還伴隨著阿嬤講話的聲音，在判定兩人講話的聲音一定會影響到周圍的觀眾、也影響了正面800位觀眾的視覺後，團長決定用注視的方式催促她們入席，全場觀眾也跟著注視著她們。

但20秒過去後兩人依舊不入席，而館方人員也未有任何作為，讓他決定把指揮棒放到譜架上後，再繼續注視著她們，時間又過了20秒，她們仍舊站在原處「溝通」，讓團長決定直接退場回到後臺，中斷表演。

館方人員隨後入場與她們積極溝通，最終兩人才很不甘願地移動到舞臺側邊的站席。謝韋民再度出場時，仍聽到阿嬤碎念的聲音，氣到手抖著開始第三首樂曲。直到中場休息時，他才知道原來是阿嬤的女兒買了兩張沒有連號的票，因為阿嬤不願意自己一個人坐，所以不想入席，才會僵持不下。

不只演出遇到觀眾不入座的情形，謝韋民還提到他們搭乘的遊覽車被館方人員用口氣極差的態度強力驅離，而遊覽車一氣之下直接北返，將團員們丟包在屏東。此外，場館場地費無法使用轉帳或匯款繳納，直至演出前兩週才告知只能使用現金、臺銀本票或郵政匯票方式，讓他感嘆「一切都很荒謬」。基於上述種種原因，謝韋民對遲到觀眾影響節目感到遺憾，也表示狂美暫時不會去屏東演出了，請屏東的觀眾們還是來衛武營感受國家級的服務。

該文也引來屏東縣政府文化處表演藝術科代理科長謝宜茜的留言，她對於遲到觀眾影響演出事宜，「造成貴團和觀眾的困擾，我們深感抱歉」。表示日後將加強教育員工服務觀眾技巧，改善遲到觀眾入場機制，確保不會再發生影響演出品質的情況。

至於館方人員驅趕遊覽車一事，謝宜茜說應是溝通有所誤會。她解釋，遊覽車停放時擋住停車場出入口，影響民眾散場，保全才引導遊覽車停至場內，後又因樂器貨車要裝貨，貨車司機請遊覽車移車。

而謝韋民也親回文化處留言，表示音樂是時間的藝術，時間過去就無法重來；表演藝術最重要的就是當下的體驗與感受，每一次的經驗對觀眾來說都是獨一無二的，文化場館是地方藝術發展的重要基地，期待屏東演藝廳越來越好。