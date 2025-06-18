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未來10天高溫悶熱午後西北雨 賈新興：下周四起環境有利颱風生成
未來10天大致午後西北雨天氣型態，高溫悶熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，其中，周六至下周四的每天清晨台中以南沿海有零星短暫雨，此外，觀察下周四至7月2日環境有利颱風生成。
近期天氣趨勢方面，賈新興表示，明天，午後北北基宜、台中以南、新北以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。周五，午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。周六至下周四，每日清晨台中以南沿海易有零星短暫雨，其中，周六，午後竹苗以北山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。周日，午後竹苗以北山區、宜花東及台中以南有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周一，午後山區有局部短暫陣雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。下周五，午後西半部有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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