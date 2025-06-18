高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

今、明兩天各地晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。今天北部23至35度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，周五至下周五各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於是否還有梅雨影響或颱風生成可能？吳德榮表示，根據歐洲模式模擬顯示，未來10天無梅雨鋒面南下的跡象；系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋熱帶擾動發展的機率並不高，熱帶低壓約在20%以下、輕颱約在10%以下；萬一發展為輕颱，並無侵擾台灣的機率。