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高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

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高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地晴時多雲，各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照
今、明兩天各地晴時多雲，各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照

今、明兩天各地晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。今天北部23至35度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，周五至下周五各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於是否還有梅雨影響或颱風生成可能？吳德榮表示，根據歐洲模式模擬顯示，未來10天無梅雨鋒面南下的跡象；系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋熱帶擾動發展的機率並不高，熱帶低壓約在20%以下、輕颱約在10%以下；萬一發展為輕颱，並無侵擾台灣的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式27日20時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在的機率（左圖）南海及琉球東方海面皆在20%以下；輕颱存在的機率（右圖），最高亦僅10%以下，並無侵擾台灣的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式27日20時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在的機率（左圖）南海及琉球東方海面皆在20%以下；輕颱存在的機率（右圖），最高亦僅10%以下，並無侵擾台灣的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄

雷雨 梅雨 吳德榮

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