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晴朗炎熱上看35度高溫 午後雷陣雨開炸尤其中南部大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，東半部高溫為30、31度，西半部32至35度，南部近山區溫度更高一些，感受高溫炎熱，做好防曬並多補充水分。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，東半部高溫為30、31度，西半部32至35度，南部近山區溫度更高一些，感受高溫炎熱，做好防曬並多補充水分。本報資料照片

今天環境轉吹偏東南風，天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，迎風面東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部大雨發生的機率，北部山區亦有較大雨勢。

氣溫方面，今天東半部高溫為30、31度，西半部則為32至35度，南部近山區溫度更高一些，感受高溫炎熱，做好防曬並多補充水分，低溫普遍為26至28度。澎湖多雲時陰26至30度，金門陰時多雲26至30度，馬祖多雲時陰26至30度。

明天、周五環境轉為東南風至偏南風，各地為多雲到晴、較穩定的天氣，僅迎風面的台東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後在西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，明天午後在中南部地區降雨較明顯，可能有局部大雨出現，而北部山區亦有局部較大雨勢。

周六至下周二環境轉偏南風至西南風，各地仍為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，主要在山區雨勢較明顯，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨機率。

下周三至下周五環境偏東南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

高溫 恆春

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