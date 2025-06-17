聽新聞
0:00 / 0:00

旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
航典國際旅行社董事長郭秋伶（左）與奇美醫院醫療服務社社長朱逢源（右）代表簽約，將為長年援助蘭嶼的醫護志工提供完善行程安排。記者王昭月／翻攝
航典國際旅行社董事長郭秋伶（左）與奇美醫院醫療服務社社長朱逢源（右）代表簽約，將為長年援助蘭嶼的醫護志工提供完善行程安排。記者王昭月／翻攝

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服務與旅行業合作模式，奇美醫療服務社長朱逢源表示非常感動，指未來前進蘭嶼服務，能大幅克服交通的不便。

「奇美醫療服務社深耕蘭嶼醫療援助十多年，一路走來備受天候問題困擾」，社長朱逢源說，蘭嶼是台灣唯一的原鄉島嶼，醫療資源匱乏，居民的健康與安全需要更多醫療服務與資源一起守護，但奇美醫護志願前往蘭嶼服務，有時碰上天候干擾，志工需分別搭機、搭船才能會合，將來航典國際旅行社參與行程規畫，將是醫療團隊的強力支援。

航典董事長郭秋伶說，公司感佩奇美醫療服務社的善舉，因此主動表達合作意願，拋磚引玉。盼未來有更多不同領域的企業，共同投入台灣離島偏鄉醫療服務。

在旅遊業奮鬥20多年，郭秋伶去年決定自行創業，除提供傳統旅遊規畫服務，也擴及遊學遊程規畫服務，近日高雄總部正式成立，服務據點涵蓋高雄、台南、嘉義等地，預計7月將完成台中、台北據點設立。

郭秋伶說，面對暑假旅遊市場的變化，公司決定透過多元化服務策略，因應市場挑戰，因此同步成立航程國際遊學中心，提供從10歲開始的國際遊學課程，採用14天短期模式，讓孩童參與國際課程培養國際觀。

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」。記者王昭月／翻攝
航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」。記者王昭月／翻攝

遊學 蘭嶼 旅行社

延伸閱讀

以伊衝突升溫 市場憂心航空、旅行社股獲利有壓

熱低壓來襲 降雨熱區再擴大！北北基13縣市豪、大雨特報

熱帶低壓逼近恐掀長浪 台東往返綠島、蘭嶼船班明停航

熱帶低壓已近蘭嶼！粉專：今晚花蓮附近登陸「南部明天恐致災性降雨」

相關新聞

新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人...

金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1...

高雄捷運高架延伸屏東 財務評估中

高雄捷運紅線延伸屏東計畫「林園東港林邊線」，現已進入可行性研究審查最後階段，縣議員昨關心進度，縣長周春米昨說，高雄最後一...

旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服...

境外移入瘧疾群聚 6年首見

我國上周新增三例境外移入瘧疾確診個案，均為自非洲返國後發病，檢出惡性瘧疾併發重症，其中兩人結伴於五月中下旬赴肯亞自助旅行...

燃油換電動機車 最高補助8千元

經濟部昨發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額，其中新增民眾只要報廢一台十年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。