旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服務與旅行業合作模式，奇美醫療服務社長朱逢源表示非常感動，指未來前進蘭嶼服務，能大幅克服交通的不便。

「奇美醫療服務社深耕蘭嶼醫療援助十多年，一路走來備受天候問題困擾」，社長朱逢源說，蘭嶼是台灣唯一的原鄉島嶼，醫療資源匱乏，居民的健康與安全需要更多醫療服務與資源一起守護，但奇美醫護志願前往蘭嶼服務，有時碰上天候干擾，志工需分別搭機、搭船才能會合，將來航典國際旅行社參與行程規畫，將是醫療團隊的強力支援。

航典董事長郭秋伶說，公司感佩奇美醫療服務社的善舉，因此主動表達合作意願，拋磚引玉。盼未來有更多不同領域的企業，共同投入台灣離島偏鄉醫療服務。

在旅遊業奮鬥20多年，郭秋伶去年決定自行創業，除提供傳統旅遊規畫服務，也擴及遊學遊程規畫服務，近日高雄總部正式成立，服務據點涵蓋高雄、台南、嘉義等地，預計7月將完成台中、台北據點設立。