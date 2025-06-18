聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／照護老父持久戰 別讓孝心變雙輸

聯合報／ 文／Jennifer（ 中市北屯）
高齡照護是場持久戰，別讓孝心變成雙輸困局。圖／Jennifer提供
高齡照護是場持久戰，別讓孝心變成雙輸困局。圖／Jennifer提供

95歲生日後，一向硬朗的父親突然身體機能急轉直下。同住的兄妹遵醫囑帶他定期回診，中西醫雙管齊下，日子勉強維持著表面的平靜。但端午節後，某日父親高燒至昏迷，兄妹撥了急救電話，並急電我返家，他們擔心這次或許真是大限將至。

入院後，醫師用藥使父親體溫回歸正常，主治醫師格外謹慎要查高燒根源。於是我們與父親一同被「困」在病房裡。因兄長堅持親力親為、拒絕請看護的執拗，我拗不過他的「孝道執念」，只能留下輪班陪護，那段日子煎熬難耐。

病房的時光被切割成碎片：白天是密集的檢查、餵藥、打針，協助進食、如廁、監測體溫；入夜後，護理師巡房鐘聲與監護儀的滴答聲交織成網。病床緊缺，新病人不斷湧入，環境嘈雜如市集。更糟的是隔壁床的老人夜半躁鬱症發作，嘶吼聲劃破長夜，我們在驚醒與疲憊間反覆掙扎。

第二周檢查結果出爐：肺部腫瘤。醫師說，以父親的年齡，手術風險遠高於收益，因此我們選擇保守治療。出院本該是解脫，卻迎來新殘酷─父親住院兩周退化至大小便完全失禁。

離院前，醫師勸兄長：「高齡照護是場持久戰，別讓孝心變成雙輸的困局。」妹妹與我附和：「請看護吧！」這次我們撿回一命，但誰能保證下次？「老人顧老人，陪病變病人」的警鐘，該在每個家庭長鳴了。

躁鬱症 護理師 腫瘤 看護

延伸閱讀

大陸看俄烏無人機 美學者：生產力是持久戰勝負關鍵

影／大甲救護車清晨出勤歸隊遭BMW撞翻 一共3車4人全送醫

美智庫：共軍研究俄烏戰爭 認定美國無法打持久戰

眭澔平「腦水腫昏迷60小時」脫肛、失禁險死聖母峰　曝嚮導救命經過

相關新聞

新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人...

旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服...

金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1...

健康你我他／照護老父持久戰 別讓孝心變雙輸

95歲生日後，一向硬朗的父親突然身體機能急轉直下。同住的兄妹遵醫囑帶他定期回診，中西醫雙管齊下，日子勉強維持著表面的平靜...

經痛難耐 中醫推薦3茶飲、多吃「鎂」食

許多女性月經來時，多伴隨下腹疼痛，還有冒冷汗及嘔吐等症狀。一名20多歲女子，因為經痛難耐，須於經期的前3天服用多種止痛劑...

30歲前累積健康隱患 進階健檢預防癌風險

衛福部公布國人十大死因，癌症蟬聯43年榜首，年奪5萬4032條命。聯安診所健康管理中心主任洪育忠說，很多癌症在初期幾乎沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。