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經痛難耐 中醫推薦3茶飲、多吃「鎂」食

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

許多女性月經來時，多伴隨下腹疼痛，還有冒冷汗及嘔吐等症狀。一名20多歲女子，因為經痛難耐，須於經期的前3天服用多種止痛劑，近半年轉看中醫，經中藥調理，並調整飲食及生活方式，經痛獲得改善，不再依賴吃藥度過生理期

中醫師周宗翰說，經痛有許多不同原因，要辨證論治，針對體質及整體評估後擬定處方，從根本解決。

經痛分原發性經痛及續發性經痛兩大類，原發性經痛是月經引起的「痙攣性」疼痛，多與生殖系統的氣血循環不佳有關，或由不良的生活習慣導致；續發性經痛是因「骨盆腔內生殖系統疾病」造成，如子宮肌瘤、子宮內膜異位症、腫瘤等。

大多經痛是氣血經絡運行不暢造成。周宗翰說，臨床可分為三個證型，一是「氣滯血瘀」，多和情緒壓力相關，治療主軸是疏肝理氣、活血化瘀；二是「腎陽不足」，治療方式為溫陽散寒、化瘀止痛；三是「氣血虛弱」，治療以補養氣血為主。患者可能合併兩種以上證型，需經專業醫師評估後給予治療方針。

中醫治療經痛，周宗翰指出，也會運用「月經周期療法」，約3至6個月的治療。即在不同階段的生理周期給予不同的處方調整子宮、卵巢的氣血循環，必要時加入針灸、穴位按摩、丹田灸等治療，同時修正生活型態，改善體質，以徹底根治經痛。

日常可多補充含鎂食物，如菠菜、皇宮菜、羽衣甘藍、芥菜等深綠色蔬菜，鎂可以放鬆肌肉，減輕痙攣降低經痛。

堅果種子類也是不錯的選擇，Omega-3脂肪酸具有抗發炎效果，能抗「子宮內膜發炎反應」，降低疼痛，鮭魚和亞麻籽油是好的來源。

推薦緩解經痛3茶飲

1.薑母紅糖茶：老薑5片，加入適量紅糖或黑糖，熬成湯汁，月經時飲用，可減緩經痛。

2.乾薑黑豆大棗湯：乾薑6錢、黑豆3兩、大棗1兩半，水適量，加入適量黑或紅糖熬煮，適合經痛伴有腰痠者飲用。

3.玫瑰花茶：玫瑰花3錢，加入適量冰糖，沖入150cc熱水，經前不適時可喝，具疏肝解鬱，調理氣血作用。

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