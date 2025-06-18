30歲前累積健康隱患 進階健檢預防癌風險

衛福部公布國人十大死因，癌症蟬聯43年榜首，年奪5萬4032條命。聯安診所健康管理中心主任洪育忠說，很多癌症在初期幾乎沒有症狀，讓人忽略了罹病的風險；或是看到健檢甚少紅字，自覺身體非常健康，忽略了進階篩檢的重要性。

「不少人習慣不舒服時再看醫師，恐已錯過早發現早治療時機。」洪育忠說，癌症不是突然出現，而是慢慢醞釀的過程，疾病會用小毛病的症狀來提醒，只是多數人沒發覺。癌細胞也是因長期抽菸、酒精、慢性發炎、累積毒素所致，癌症的形成往往歷時數年，等到發現時常已非早期。

洪育忠指出，過去常見的子宮頸癌、肝癌等病毒相關癌症，因疫苗接種與篩檢政策推廣，已有下降趨勢。不過，危險因子與飲食、環境、壓力、老化有關的乳癌、肺癌、大腸癌卻逐年增加。癌症惡性轉變時，往往是「無聲的」，唯有透過精準的健檢工具提早發現，就能在還沒轉移前切除腫瘤、阻斷病程。

洪育忠分享，曾有民眾進行多次勞工健檢，每一次的報告甚少紅字，覺得身體健康無恙，直到進行無痛腸胃鏡的進階健檢後，才發現腸道中潛伏神經內分泌腫瘤，所幸發現得早，評估治療方式早切除，有效降低復發風險。

勞工健檢項目對於某些疾病或特定族群的健康需求可能不夠全面，也無法有效評估癌症風險或早期偵測。「有些癌症的發生率已經高到即使沒有家族史，也建議每個人在適當年齡時至少做一次篩檢。」洪育忠說，乳癌、大腸癌就是最明確的例子，應主動安排一次完整健檢，包括糞便潛血、乳房攝影、子宮抹片、大腸鏡、影像學檢查等。

洪育忠表示，以前發現癌症常是3、4期，但現在多是早期，代表透過健檢工具確實提升早期發現的比率。除了有效率的檢查項目，現代生活型態讓許多人在30歲前就累積健康隱患，建議有癌症家族史、長期抽菸喝酒、未接種HPV疫苗、B或C肝帶原、腸胃不適或糞便潛血反應陽性者，更應及早安排健檢。