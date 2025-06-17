燃油換電動機車 最高補助8千元

經濟部昨發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額，其中新增民眾只要報廢一台十年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，將可多獲得一千元補助，加上既有補助最高七千元，合計最高補助八千元，目標一年內汰換六萬台燃油機車。

經濟部昨發布提高三項電動機車有關補助。第一項為民眾汰舊換新，將額外加碼補助千元。第二項是共享運具最高補助金額提高至每輛四千五百元，受惠對象為電動機車共享業者。

經濟部表示，為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由三千五百元，提高至四千五百元。

第三項是能源補充設施補助上限提高至每座六十萬元。經濟部指出，國內目前有九家電動機車業者，但不是每家都有設換電站，這次提高補助是針對大型換電站。