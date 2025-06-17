聽新聞
0:00 / 0:00

燃油換電動機車 最高補助8千元

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額，其中新增民眾只要報廢一台十年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，將可多獲得一千元補助，加上既有補助最高七千元，合計最高補助八千元，目標一年內汰換六萬台燃油機車。

經濟部昨發布提高三項電動機車有關補助。第一項為民眾汰舊換新，將額外加碼補助千元。第二項是共享運具最高補助金額提高至每輛四千五百元，受惠對象為電動機車共享業者。

經濟部表示，為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由三千五百元，提高至四千五百元。

第三項是能源補充設施補助上限提高至每座六十萬元。經濟部指出，國內目前有九家電動機車業者，但不是每家都有設換電站，這次提高補助是針對大型換電站。

電動機車

延伸閱讀

經部與成大等4校推AI新秀計畫 全額補助訓練費

生活精算師的全新代步首選！Gogoro EZZY 開啟小資移動新日常

生活精算師的全新代步首選！Gogoro EZZY 開啟小資移動新日常

公私不分？郭智輝遭爆「用公帑送自家禮盒」 經濟部澄清：不實指控

相關新聞

新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人...

旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服...

金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1...

經痛難耐 中醫推薦3茶飲、多吃鎂食

許多女性月經來時，多伴隨下腹疼痛，還有冒冷汗及嘔吐等症狀。一名20多歲女子，因為經痛難耐，須於經期的前3天服用多種止痛劑...

30歲前累積健康隱患 進階健檢預防癌風險

衛福部公布國人十大死因，癌症蟬聯43年榜首，年奪5萬4032條命。聯安診所健康管理中心主任洪育忠說，很多癌症在初期幾乎沒...

退休力／壺鈴增肌練核心 退休跑出新方向

「報名時只想順利完賽，從沒想過會得名。」66歲的孫蓉華跑齡超過10年，曾參加逾200場馬拉松。過去任職媒體業，長工時使她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。