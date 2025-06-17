聽新聞
0:00 / 0:00

境外移入瘧疾群聚 6年首見

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

我國上周新增三例境外移入瘧疾確診個案，均為自非洲返國後發病，檢出惡性瘧疾併發重症，其中兩人結伴於五月中下旬赴肯亞自助旅行，出發前並未服用瘧疾預防藥物，返台後陸續發病住院，為六年來首見境外移入瘧疾群聚。

防疫醫師林詠青指出，這兩名個案分別四十多歲與五十多歲男性，六月初至肯亞返國後，分別出現頭痛、發燒、無力等症狀，但未就醫，六月中旬症狀惡化，相繼住院檢查，確診為瘧疾，且血小板低下、肝功能異常等，五十多歲男子仍住院治療中。

另一名個案為北部四十多歲男子，飛至西非貝南，出差返國後，五月底陸續出現肌肉痠痛、畏寒等症狀，六月初曾至診所及大醫院急診就醫，但他拒絕住院，十三日因高燒、嘔吐、腹瀉再次就醫後確診，目前住院插管，接受洗腎治療，尚未脫離險境。

今年累積十一例境外移入瘧疾，為近十九年同期最高，因個案病情嚴重，讓全台注射型青蒿素藥物幾乎用完。疾管署副署長羅一鈞說，已緊急採購一百瓶，可供十人使用，將於今天到貨，後續擬增購廿人份，以備臨床需求。

林詠青表示，如感染惡性瘧原蟲，約七至卅天內出現發燒、畏寒顫抖、頭痛、噁心等，嚴重時恐器官衰竭，死亡率可超過一成。疾管署呼籲，計畫前往非洲等疫區民眾，出發前至少一個月應至旅遊醫學門診諮詢，取得預防藥物，保護力可達九成以上。

瘧疾

延伸閱讀

瘧疾境外移入創19年同期新高 3男赴非洲染惡性瘧

COVID新增38死創114年單週新高 20多歲男最年輕

新生兒腸病毒重症疫情嚴峻 伊科11型再添2死1重症

新冠死亡38例創今年單周新高 最年輕死亡案例僅20多歲

相關新聞

新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人...

金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1...

高雄捷運高架延伸屏東 財務評估中

高雄捷運紅線延伸屏東計畫「林園東港林邊線」，現已進入可行性研究審查最後階段，縣議員昨關心進度，縣長周春米昨說，高雄最後一...

旅行社與奇美醫療服務社跨界合作 守護蘭嶼居民健康

航典國際旅行社高雄總部成立，由公益出發，開幕當日與奇美醫院醫療服務社簽約推動「蘭嶼志願醫療服務合作計畫」，首創離島醫療服...

境外移入瘧疾群聚 6年首見

我國上周新增三例境外移入瘧疾確診個案，均為自非洲返國後發病，檢出惡性瘧疾併發重症，其中兩人結伴於五月中下旬赴肯亞自助旅行...

燃油換電動機車 最高補助8千元

經濟部昨發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額，其中新增民眾只要報廢一台十年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。