境外移入瘧疾群聚 6年首見

我國上周新增三例境外移入瘧疾確診個案，均為自非洲返國後發病，檢出惡性瘧疾併發重症，其中兩人結伴於五月中下旬赴肯亞自助旅行，出發前並未服用瘧疾預防藥物，返台後陸續發病住院，為六年來首見境外移入瘧疾群聚。

防疫醫師林詠青指出，這兩名個案分別四十多歲與五十多歲男性，六月初至肯亞返國後，分別出現頭痛、發燒、無力等症狀，但未就醫，六月中旬症狀惡化，相繼住院檢查，確診為瘧疾，且血小板低下、肝功能異常等，五十多歲男子仍住院治療中。

另一名個案為北部四十多歲男子，飛至西非貝南，出差返國後，五月底陸續出現肌肉痠痛、畏寒等症狀，六月初曾至診所及大醫院急診就醫，但他拒絕住院，十三日因高燒、嘔吐、腹瀉再次就醫後確診，目前住院插管，接受洗腎治療，尚未脫離險境。

今年累積十一例境外移入瘧疾，為近十九年同期最高，因個案病情嚴重，讓全台注射型青蒿素藥物幾乎用完。疾管署副署長羅一鈞說，已緊急採購一百瓶，可供十人使用，將於今天到貨，後續擬增購廿人份，以備臨床需求。

林詠青表示，如感染惡性瘧原蟲，約七至卅天內出現發燒、畏寒顫抖、頭痛、噁心等，嚴重時恐器官衰竭，死亡率可超過一成。疾管署呼籲，計畫前往非洲等疫區民眾，出發前至少一個月應至旅遊醫學門診諮詢，取得預防藥物，保護力可達九成以上。