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新生兒腸病毒 「伊科11」又釀2死1重症

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
腸病毒疫情日趨嚴峻，疾管署呼籲家有孕婦及新生兒，應要謝絕訪客。示意圖。本報資料照片
腸病毒疫情日趨嚴峻，疾管署呼籲家有孕婦及新生兒，應要謝絕訪客。示意圖。本報資料照片

腸病毒疫情日趨嚴峻，上周門急診就診計六○○九人次，新增一例併發重症病例，今年累計七例腸病毒感染併發重症確定病例，造成四人死亡。疾管署預估，這波延續至七月底，呼籲育有新生兒的家長不要帶著孩子外出，家有孕婦及新生兒，則應謝絕訪客。

疫調顯示，上周重症個案為才出生三天的男嬰，剖腹產出生，因低血氧，留在新生兒病房治療，出生第三天因發燒、呼吸窘迫、黃疸，轉至某醫學中心新生兒加護病房治療，不料，病情持續惡化，休克、血小板下降、肝炎、心肌炎、多重器官衰竭，通報檢驗後確認為伊科病毒十一型感染併發重症，仍在加護病房觀察中。

上周疾管署公布兩名伊科病毒十一型重症個案個案，均為出生未滿十天的幼兒，分別因猛爆性肝炎、多重器官衰竭，以及敗血性休克、腦膜炎而不幸過世。總計今年迄今累積七例腸病毒感染併發重症確定病例，其中五例感染伊科病毒十一型，造成四人死亡。

疾管署實驗室檢驗發現，目前社區流行病毒以伊科病毒十一型最多，占百分之卅四。疾管署副署長羅一鈞表示，新生兒一旦感染伊科病毒十一型，病情相對嚴重，預估新生兒腸病毒流行至七月底，為此啟動「腸病毒流行疫情應變計畫」，近日將召開重症病例討論與專家會議，提出防治建議。

羅一鈞說，腸病毒輕症疫情還沒到流行期，但新生兒腸病毒重症疫情嚴峻，提醒育有新生兒的家長務必盡量謝絕訪客，親朋好友看到新生兒，千萬不要抱抱親親，以免造成傳染。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，新生兒是腸病毒高風險族群，可能藉由產前通過胎盤垂直感染，或生產過程、出生後的人際接觸等途徑感染，因免疫力較弱，一旦感染，病情又快又猛。

在新冠疫情方面，上周新冠門急診就診數六萬六千多人，相較上周，下降百分之六，但死亡數卅八例則寫下今年單周新高，其中包括一名廿多歲男性死亡，為今年最年輕死亡個案。防疫醫師林詠青表示，該個案無特殊病史，原本身體健康，兩度就醫，因病情惡化而收治加護病房，期間接受抗病毒藥物、抗生素，仍不幸死於器官衰竭。

衛福部 腸病毒

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