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金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
應變中心指出，針對本次海漂豬，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒。示意圖，非本次案例。圖／聯合報系資料照片
應變中心指出，針對本次海漂豬，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒。示意圖，非本次案例。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1隻豬隻屍體，經檢測結果，該豬隻體內非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，已依法暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1周無疫情發生才可解除管制。

應變中心指出，針對本次海漂豬，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農業部獸醫研究所檢驗，相關檢體經獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經病毒P72與B602L基因序列比對，與中國大陸流行之第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。

應變中心指出，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行澈底消毒。

應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑10公里內養豬場（計25場，其中2場停養）進行訪視，各場豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。農業部依「動物傳染病防治條例」第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1周無疫情發生才可解除管制。

根據統計，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共19例，分別為金門縣16例，連江縣2例及新北市1例。

非洲豬瘟 金門 病毒

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