高雄捷運高架延伸屏東 財務評估中

高雄捷運紅線延伸屏東計畫「林園東港林邊線」，現已進入可行性研究審查最後階段，縣議員昨關心進度，縣長周春米昨說，高雄最後一站採高架，會以高架進入到屏東，採重運量，目前財務效益評估中。

縣議員洪明江說，高雄捷運紅線延伸屏東，行經新園、東港、林邊站等大概定案，而之前考量屏東人口少，屏東端擬用輕運量形式，但輕運量的軌道、車廂，和高雄端重運量不同，須轉車，很不方便。

縣議員許展維表示，高屏是經濟觀光生活圈，希望朝重運量，一車到底，高屏共榮。

周春米說，捷運路線規畫，相關條件陸續檢討，高雄最後一站採高架，所以會高架進到屏東，高架的成本跟地下化成本有很大差異，現階段採重運量，但是目前財務效益評估還沒過，還在努力。捷運是地方建設，地方負擔會有一定比例，希望兼顧大家利益，帶動地方發展，但現在財源有遇到一些問題。

屏縣府交旅處表示，高雄捷運紅線林園東港林邊線，朝高架重運量一車到底，財務評估中，該路線全長16.651公里，設8站，最後一站在林邊，與林邊火車站共構。高雄段2.42公里、屏東段14.231公里，總經費837億多元，由高市府、屏縣府與中央負擔比例。

高市捷運局指出，高雄端小港林園線受疫情蔓延、戰爭動亂、物價波動影響，完工日預計延後至2033年，路線全長11.59公里，屆時工程做至RL7林園工業區站，預留施作空間，待屏縣府規畫屏東端核定完成，銜接施作，連接林園與屏東縣新園東港與林邊。

捷運局表示，高雄與屏東捷運採相同系統，旅客可一車到底無須轉乘，方便性大幅提升，增進高屏間捷運營運效率，高市府將與屏縣府合作爭取中央支持。