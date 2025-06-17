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大樂透頭獎連5槓 下期獎金上看1.7億元

中央社／ 台北17日電

大樂透第114062期今晚開獎。中獎號碼為26、13、31、21、20、44，特別號28；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下期（20日）預估銷售新台幣1.3至1.4億元，頭獎金額上看1.7億元。

大樂透加開12組100萬獎項開出情形，12組中開出5組，總中獎注數為5注，5組皆為單注中獎，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期（20日）繼續加開。

貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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大樂透第114056期開獎

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