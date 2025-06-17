快訊

中職／怎麼了？李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應曝內幕

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層訪北韓 金正恩點頭「加派6千人」

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇榮獲 SKYTRAX 五星航空評級 盼持續提升服務品質

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲航空界最高「五星航空」評級，星宇航空執行長翟健華（左二）親自前往巴黎領獎，並由SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右二）頒發這份五星榮耀。圖／星宇航空提供
星宇航空在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲航空界最高「五星航空」評級，星宇航空執行長翟健華（左二）親自前往巴黎領獎，並由SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右二）頒發這份五星榮耀。圖／星宇航空提供

星宇航空今天在法國巴黎舉行的「2025 SKYTRAX 全球航空公司大獎」頒獎典禮上，榮獲全球航空業界最高榮譽之一的「五星航空」評級，並一舉奪下「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎，星宇航空執行長翟健華出席典禮領獎，見證公司的重要里程碑。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自2020年開航以來，不斷精進服務品質與乘客體驗，今天獲得 SKYTRAX 五星航空評級，對全體同仁而言是莫大的肯定與鼓舞，感謝旅客一路以來的支持與信賴，未來將持續拓展航網、優化細節，讓全球旅客感受到源自台灣的溫度與高品質飛行體驗。

SKYTRAX 被譽為「航空界奧斯卡」，是全球最具權威的航空評鑑機構之一，依據嚴格的現場稽核與旅客評價，綜合評比航空公司在客艙舒適度、機上服務、地面體驗與餐飲品質等多項指標。SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示，星宇航空的表現令人驚豔，其五星評級不僅代表服務質量達到全球一流水準，更顯示該公司在提供高品質乘客體驗方面持續創新與努力。

星宇航空表示，星宇近年於國際市場快速拓展，不僅於2024年獲得 APEX 五星航空評級，更在2025年再添 SKYTRAX 雙料肯定，公司目前營運航線已涵蓋亞洲與北美共29個航點，預計明年2月將開航美國鳳凰城新航線。

航線 星宇

延伸閱讀

開航五年摘五星 星宇首獲 SKYTRAX 五星航空認證

星宇航空首獲航空界奧斯卡 SKYTRAX 五星航空認證

星宇傳斥資千億買十架空巴 可能在巴黎航空展期間公布

香蕉曝砸百萬買星宇股票…因座艙長這句話又加碼10張！張國煒：你怎麼那麼好騙

相關新聞

記憶慢下來 馬偕攜淡水古蹟博物館為失智者開社會處方

失智症照護不只在醫院，也可以在古蹟中進行。馬偕紀念醫院與新北市立淡水古蹟博物館攜手合作，正式啟動「社會處方計畫」，為失智...

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 中央暫停豬肉產品輸台1周

金門縣政府今天晚間表示，本月14日於金寧鄉慈堤岸際發現一頭海漂死亡豬隻，經採樣送檢後，確認檢出非洲豬瘟（ASF）病毒核酸...

音樂會遲到又不坐下只因沒買到連號 觀眾怒「全場都在等她們」

屏東縣府文化處本月14日晚間首度邀請狂美交響管樂團到屏東演藝廳演出「宮崎駿動畫配樂 II」，該場音樂會現場卻狀況連連，買...

冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

炎炎夏日到來，許多人習慣用製冰盒產製冰塊，但用量大時常出現供不應求的狀況。日本一名媽媽分享，只要利用家中常見的密封袋、封口夾，就能輕鬆製作出形狀適宜的冰塊...

金門海漂豬非洲豬瘟病毒陽性 已暫停金門豬及產品輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月14日下午接獲海巡署通報，於金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1...

星宇榮獲 SKYTRAX 五星航空評級 盼持續提升服務品質

星宇航空今天在法國巴黎舉行的「2025 SKYTRAX 全球航空公司大獎」頒獎典禮上，榮獲全球航空業界最高榮譽之一的「五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。