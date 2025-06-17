金門海漂豬驗出非洲豬瘟 中央暫停豬肉產品輸台1周

金門縣政府今天晚間表示，本月14日於金寧鄉慈堤岸際發現一頭海漂死亡豬隻，經採樣送檢後，確認檢出非洲豬瘟（ASF）病毒核酸陽性。防疫單位第一時間完成現場消毒與豬屍焚燒掩埋作業，並針對周邊畜牧場全面啟動緊急防疫機制。

金門縣防疫所指出，該起案件為海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，縣府隨即派員前往採樣並進行現場焚燒處理，所有參與作業人員及設備皆完成清潔消毒。檢體送交農業部獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果顯示非洲豬瘟病毒核酸陽性，並經病毒P72與B602L基因序列分析，與中國大陸流行的第二基因型ASF病毒相似度達100%。

為防堵疫情擴散，防疫所已會同金城、金湖、金寧及烈嶼等鄉鎮公所獸醫師，針對豬屍發現地10公里範圍內的25家養豬場進行逐一訪查，確認目前5500餘頭豬隻皆無異常，養殖管理正常。縣府強調，金門地處海峽前線，與中國大陸地理距離近，過去亦偶有受洋流及季風帶來海漂豬屍事件發生。

為確保防疫萬無一失，農業部於今日公告，自即日起至6月23日止，金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品暫停輸往台灣本島及其他離島。唯部分經農業部防檢署風險評估合格並列名公告之生產業者及其產品得以出口，包括金門縣知名肉品、貢糖、燒餅、調理包與肉類伴手禮等業者。

根據名單，目前列入豁免限制之生產業者共數十家，涵蓋產品如牛（豬）肉乾、肉鬆、含肉貢糖、肉餡燒餅、調理包、火鍋湯底、牛肉餅乾、冷凍熟肉等。其中包含良金實業、老農莊食品有限公司、聖祖股份有限公司、圓頭農牧、金門高坑牛肉乾、一來順貢糖、喜相逢燒餅等地方品牌。