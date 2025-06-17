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太空中心規畫打造台灣首批6顆低軌通訊衛星 拼2027年升空

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

台灣太空發展邁入關鍵階段，國家太空中心規畫打造台灣首批6顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台，並規畫發展2顆高效能通訊衛星(B5G-1A與1B)，第一顆衛星(B5G-1A)預計於2027年發射。

國家科學及技術委員會副主委林法正明天將至立法院教育及文化委員進行「競逐太空：國科會太空科技發展布局與未來藍圖」專題報告，並備質詢。

根據國科會報告，目前太空發展願景包括，遙測衛星、通訊衛星等太空科技應用，可作為確保國家安全的關鍵基礎。透過強化衛星自製與自主發射技術能量，保障國土安全、強化國家韌性。

此外，過去我國太空經濟多著重在地面設備，為促進我國太空經濟發展，有必要透過公私協力接軌國際市場，鏈結國內需求，擴大衛星資料應用服務產業生態，強化應用的附加價值，全面建置臺灣衛星通訊產業生態系。

報告指出，階段性目標包括打造每日多次、全天候、近即時對地觀測網路，地面解析度提升至次米級；發展衛星光通訊技術，提升傳輸速度與安全性；擴大衛星資料應用，實現早期預警，減少災害風險。此外，推動本土衛星產業發展，打造台灣首批6顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台。

最後，發展入軌火箭關鍵技術，進行次軌道飛試，完成國家發射場域建置，強化國家自主發射能力；建立國產火箭零組件研製能量，帶動產業鏈形成，擘畫太空技術新布局。

衛星通訊 經濟發展 太空

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