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音樂會遲到又不坐下只因沒買到連號 觀眾怒「全場都在等她們」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東演藝廳場館空景。圖／聯合報系資料照
屏東演藝廳場館空景。圖／聯合報系資料照

屏東縣府文化處本月14日晚間首度邀請狂美交響管樂團到屏東演藝廳演出「宮崎駿動畫配樂 II」，該場音樂會現場卻狀況連連，買票進場李媽媽無奈說，觀眾姍姍來遲卻還開放樓上樓下進場，還有老人家突然跌倒，還有人入場後，一直站著不肯坐下來，只因買票時沒買到連號，「全場都在等她們」。

李媽媽無奈的說，這場音樂會是她期待已久狂美宮崎駿的音樂會終於巡迴來到屏東，沒想到在演出第ㄧ首動人的曲目後，有遲到觀眾入場了，樓上樓下都有，結果有一群要走到第三排入座時，其中兩名老人家跌倒了，此時指揮剛好走出來看到這一幕，耐心等候這群人入座才開始演出，這是打亂音樂會的第一件事情。

接著下一首，舞台上方的一名婦女也是後來才到，一開始原本都坐定位，另一名親友進來後，這名婦人又站起來會合，「兩人就這樣站在舞台上方不入座」工作人員引導未果，指揮等到又走進去，後來指揮不等了就走進去，現場氣氛超尷尬，工作人員就在現場陪他們一起站。

李媽媽說，工作人員為什麼不能請她們出去解決呢？「全場都在等她們坐好」，美好的夜晚被打亂了，且相當不尊重表演者。

文化處表示，經了解，買票時位置沒有買到連號，婦人想跟女兒坐在一起，後來現場經好心民眾願意跟她換位子，事情才解決。

李媽媽認為，不論當下處理方式是否妥當，確實影響到觀眾欣賞演出的品質。本來腦中動畫場景漸漸浮現了，但卻因為中斷演出，畫面也斷了。

屏東縣府文化處代理副處長方慧茹說，之後會加強工作人員的教育訓練與提升服務應對技巧，並改善觀眾遲到入場機制，避免類似情況再次發生，也呼籲觀眾在觀賞表演節目時，應尊重表演者與場館規範，確保所有觀眾可以享受愉快的藝文體驗。

音樂會 觀眾 屏東縣

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