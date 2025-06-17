新生兒腸病毒高雄就診累計542人次 較上周增加1成6

衛福部疾管署最新疫情監測顯示，全國腸病毒健保門急診就診人次累計6009人次，較前一週上升14.3%，其中，高雄市就診累計542人次，較前一周上升16.06%，整體疫情呈緩升趨勢，值得注意的是，今年併發重症累計7例，為近6年同期最高，目前全市新生兒重症累計1例，亦為伊科病毒11型。

今年累計4例死亡個案，皆為新生兒且都感染伊科病毒11型，亦新增1例重症病例，個案為南部新生男嬰，累計今年7例腸病毒感染併發重症病例，其中6例感染的是伊科病毒11型，有5例是新生兒更造成4例死亡。

衛生局指出，伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後母嬰接觸等途徑傳染，準媽媽注意自身健康狀況，尤其產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通場所，盡量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會。

衛生局表示，產前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前避免母嬰同室、勿接觸新生兒，家中成人或幼兒應落實使用肥皂勤洗手，如有身體不適應避免接觸新生兒，降低病毒傳播風險。