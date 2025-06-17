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不只丹丹漢堡被盜？高雄老字號名店也變「印度人」 一票人見照片笑翻

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丹丹漢堡之亂！高雄「老江紅茶牛奶」也變印度人 網笑：老江拉茶？

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老字號的「老江紅茶牛奶」粉專更換大頭照，「撞臉」丹丹漢堡－橋頭店。圖／擷取自老江紅茶牛奶粉絲頁
老字號的「老江紅茶牛奶」粉專更換大頭照，「撞臉」丹丹漢堡－橋頭店。圖／擷取自老江紅茶牛奶粉絲頁

擁有「速食界南霸天」美譽的「丹丹漢堡」，近日旗下的「丹丹漢堡－橋頭店」臉書粉絲專頁，疑似遭一名印度男子盜用，大量上傳自拍照與直播影片，引起全台熱烈討論。位於高雄的「老江紅茶牛奶」，也因應時事換上相同的印度男子照片，甚至預告「老江紅茶牛奶印度分店籌備中」，為本次的「印度丹丹之亂」增添笑料。網友見狀也留言「老江印度拉茶」

「丹丹漢堡－橋頭店」粉絲頁自6月15日下午開始，包括粉絲頁大頭照、封面照均更新為一名五官深邃、疑似為印度籍的蓄鬍男子自拍照，另外也多次放上個人自拍直播，內容通通與丹丹漢堡沒有任何關係。許多網友也紛紛湧入朝聖，並留言「麵線很燙不要給我用手撈」、「丹丹的好吃程度 輕度 中度 重度 印度」、「是在預告有瑪莎拉新口味嗎 期待」。該粉絲團的人數也因此快速增長，隨著大批網友關注，該粉絲團的粉絲數也在短短一天快速翻倍，目前已經達到1.9萬人。

位於高雄的老字號名店「老江紅茶牛奶」，6月17日也發布「開業預告」，表示「嘟嘟嘟嚕 嘟嘟嘟嚕 江江江 老江紅茶牛奶印度分店籌備中」並且也將大頭照更換成該名印度男子照片，刻意「撞臉」丹丹漢堡－橋頭店。對於充滿時事的惡搞趣味，網友們也表示「紅茶是用恆河水煮的嗎」、「等等去買一個老江拉茶」、「沒有直播5次我不會上勾」、「老江印度拉茶」

粉絲 印度 丹丹漢堡

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