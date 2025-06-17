記憶慢下來 馬偕攜淡水古蹟博物館為失智者開社會處方

失智症照護不只在醫院，也可以在古蹟中進行。馬偕紀念醫院與新北市立淡水古蹟博物館攜手合作，正式啟動「社會處方計畫」，為失智症患者開立「文化行旅」的非藥物處方，透過導覽、手作與懷舊療法，嘗試讓記憶留下來，延緩退化。

馬偕醫院與新北市立淡水古蹟博物館日前於淡水紅毛城簽署合作備忘錄，未來只要持醫師開立的處方箋，收托於長照機構的患者即可免費參觀11處古蹟，完成指定體驗還可獲得紀念小物。藉由將照護情境拓展至戶外，建構出醫療與文化共構的失智友善場域。

「這不只是一項計畫，更象徵我們對高齡社會的承諾。」馬偕紀念醫院總院長張文瀚指出，臨床治療藥物對失智症的藥效率僅約三成，非藥物療法早已是治療主軸之一；結合藝術、文化與歷史記憶，協助患者試著鎖住記憶的沙漏，讓照護變得更全面、更人性。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水擁有豐富的文化資源，從洋樓到日式街屋、閩式建築，都是活生生的歷史教室。透過與醫院合作，由醫療團隊提供業醫療建議，館方給予歷史文化體驗，實找到屬於自己的故事，讓記憶慢下來。

參與活動的58歲小葉先生，為年輕型失智症患者，平日表情淡漠、給人距離感，但當日走進曾經熟悉的紅毛城，卻滔滔不絕地談起歷史故事也露出笑容，讓陪同者十分感動。水馬偕紀念醫院長期照護管理中心技術副主任陳香夷指出，這正是社會處方的效果，期待用文化喚醒沉睡記憶，為病人生活注入溫度。

馬偕醫院自2017年起，積極投入失智症全人照護，也承擔新北市失智共同照護中心的角色；2024年進一步成立「失智防治中心」，整合預防、診斷、治療與照護等跨領域資源，期盼由點、線、面的綜合評估與設計，打造出一條完整照護線，藉由「失智社會處方計畫」，由醫師根據個案興趣開立文化與活動處方，讓失智者透過藝術、運動、懷舊等方式提升認知與情緒。