伊科11型來勢洶洶 高市增1例新生兒腸病毒重症

國內腸病毒疫情升溫，目前累計7例重症中有6例都是伊科病毒11型，高市目前也有1例。高雄市衛生局提醒，新生兒若有嗜睡、意識不清等重症症狀，應儘速到6家責任醫院就醫。

衛生福利部疾病管制署今日公布新增2例腸病毒併發重症死亡個案，今年累計4例死亡，由於死亡個案皆為新生兒且都感染伊科病毒11型，最新腸病毒疫情監測全國就診人次也較上週上升14.3%，顯示目前國內新生兒腸病毒疫情嚴峻。

高雄市衛生局新聞稿指出，疾管署今公布國內新增2併發重症死亡案例，此外也新增1例重症病例，個案為南部新生男嬰，累計今年有7例腸病毒感染併發重症病例，其中6例感染的是伊科病毒11型，有5例是新生兒更造成4例死亡。

衛生局表示，資料顯示伊科病毒11型病毒感染新生兒後病情較為嚴重，呼籲新生兒腸病毒流行期間，家中若有新生兒應盡量謝絕訪客，主要照顧者注意個人衛生，做好勤洗手、洗臉、回家後更換衣服，親友也勿對新生兒有抱親等親密接觸，避免疫情傳染。

衛生局說明，今年至今併發重症累計7例，為近6年同期最高，目前全市新生兒重症累計1例，也是伊科病毒11型。新生兒感染後會以發燒、活動力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現。

衛生局表示，伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後母嬰接觸等途徑傳染，準媽媽應注意自身健康狀況，尤其產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施。產前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前避免母嬰同室、勿接觸新生兒。

衛生局提醒，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中若有患者應避免與其他孩童接觸，降低交叉感染。此外家中嬰幼兒若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，請儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、市立聯合醫院、市立小港醫院等6家責任醫院治療。