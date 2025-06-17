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冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

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冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天到來，許多人在家喜歡來上一杯清涼的飲品，冰塊也成為不可或缺的材料。圖／Ingimage
夏天到來，許多人在家喜歡來上一杯清涼的飲品，冰塊也成為不可或缺的材料。圖／Ingimage

炎炎夏日到來，許多人習慣用製冰盒產製冰塊，但用量大時常出現供不應求的狀況。日本一名媽媽分享，只要利用家中常見的密封袋、封口夾，就能輕鬆製作出形狀適宜的冰塊。許多人看過影片後，也留言驚呼想嘗試看看。

根據日媒《grapee》報導，日本一名媽媽以影片分享在家簡單製作冰塊的方法，只需使用家中常見的密封袋，袋內裝入適量的水並封好，接著放進冰箱冷凍庫。待幾個小時後，將密封袋從冰箱取出，再用湯匙從袋子外側敲打，直到冰塊碎裂即可。

若想自製形狀較細長、可放入水瓶中的冰塊，則可在密封袋裝好水後，將數個封口夾分別夾在袋子上，並放入冰箱冷凍，隨後就能產出形狀適宜的冰塊。若家中沒有封口夾，也可改用筷子夾住密封袋，並用橡皮筋固定兩端。

此外，該名媽媽也分享自製冰棒的方式，只要將密封袋內的水換成果汁、汽水或其他製作冰棒的原料，並用封口夾或筷子夾出形狀，冷凍數小時後，美味的冰棒就能順利製作完成。

許多人看到貼文後，紛紛留言大讚「看起來好好吃，我也想動手做做看了！」、「我家裡剛好有這種密封袋，馬上來試試」、「今年夏天就這麼做吧」、「太厲害了，我之前買了矽膠製冰盒，但冰塊一直有股味道，還在煩惱該怎麼辦」。

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