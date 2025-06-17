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梵志登首率長榮交響樂團出訪 馬來西亞演出3場

中央社／ 台北17日電

長榮交響樂團7月將到馬來西亞巡演3場，其中2場為貴賓及公益音樂會，只有7月20日為售票演出，地點在國油音樂廳。這也是駐團藝術家梵志登（Jaap van Zweden）就任後首度率團海外巡演。

根據長榮交響樂團今天發布的新聞資料，長榮交響樂團演出曲目橫跨德奧浪漫派與古典樂派，曲目包括孟德爾頌「芬加爾洞窟」，莫札特「長笛與豎琴協奏曲」以及貝多芬的C小調第五號交響曲「命運」。擔任莫札特「長笛與豎琴協奏曲」演出的獨奏家為長笛演奏家許佑佳與豎琴家邱孟璐。

長榮交響樂團7月11日在高雄衛武營音樂廳，7月12日在屏東演藝廳舉行行前公演音樂會。

馬來西亞 音樂會 長榮 公益 交響樂團

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