核三除役後…燃煤暴增1.47倍全民健康買單？台電駁斥

國民黨立委廖偉翔今指，台電台中電廠（中火）在核三除役後，用煤量暴增1.47倍，「這是空氣汙警訊」，並呼籲政府檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價；台電回應，藍委是基準點完全錯誤的比較，台中電廠無論是核三2號機停機前，或停機後至今，用煤都比去年少。

廖偉翔說，調閱中火燃煤資料發現，今年至5月16日，中火總用煤量為353.9096萬噸，平均每天2.6022萬噸；但5月17日核三除役後，到6月15日短短28天內，用煤量高達115.247萬噸，平均每天竟達3.8415萬噸，暴增了1.47倍。

廖偉翔痛批，當核三除役後，中火為補足電力缺口被迫火力全開，導致燃煤量大幅上升，中部空品雪上加霜。「一邊說要顧健康，一邊卻讓火力全開、空汙惡化，這不是自相矛盾，是什麼？」

廖偉翔呼籲，經濟部與行政院應立即檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價。他主張，不應再以高汙染的燃煤火力來彌補核電缺口；應重啟對安全核能的科學性、理性討論；更應將人民健康列為能源轉型的首要考量，不能讓能源轉型成為公共健康的災難以及被犧牲的附帶成本。

台電指出，對比去年同期，台中電廠今年1月至6月16日用煤量減近40萬噸，且無論是核三2號機停機前，或停機後至今，用煤都比去年少。