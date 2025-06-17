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核三除役後…燃煤暴增1.47倍全民健康買單？台電駁斥
國民黨立委廖偉翔今指，台電台中電廠（中火）在核三除役後，用煤量暴增1.47倍，「這是空氣汙警訊」，並呼籲政府檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價；台電回應，藍委是基準點完全錯誤的比較，台中電廠無論是核三2號機停機前，或停機後至今，用煤都比去年少。
廖偉翔說，調閱中火燃煤資料發現，今年至5月16日，中火總用煤量為353.9096萬噸，平均每天2.6022萬噸；但5月17日核三除役後，到6月15日短短28天內，用煤量高達115.247萬噸，平均每天竟達3.8415萬噸，暴增了1.47倍。
廖偉翔痛批，當核三除役後，中火為補足電力缺口被迫火力全開，導致燃煤量大幅上升，中部空品雪上加霜。「一邊說要顧健康，一邊卻讓火力全開、空汙惡化，這不是自相矛盾，是什麼？」
廖偉翔呼籲，經濟部與行政院應立即檢討能源政策，誠實面對「非核家園」的真正代價。他主張，不應再以高汙染的燃煤火力來彌補核電缺口；應重啟對安全核能的科學性、理性討論；更應將人民健康列為能源轉型的首要考量，不能讓能源轉型成為公共健康的災難以及被犧牲的附帶成本。
台電指出，對比去年同期，台中電廠今年1月至6月16日用煤量減近40萬噸，且無論是核三2號機停機前，或停機後至今，用煤都比去年少。
台電表示，以「5月中至今」及「1月至5月中」兩個時間段的平均每日用煤數據，進而提出「用煤增加」的說法，是基準點完全錯誤的比較。事實上，夏天用電較非夏天多，因此夏天每日用煤也比非夏天多。
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