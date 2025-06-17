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婦人連續無痛性血尿 醫揪出膀胱藏巨大腫瘤

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗縣76歲陳姓婦人持續近1個月出現無痛性血尿症狀，就醫檢查雖腎功能正常，但膀胱內竟有1個約7x6公分的巨大腫瘤，經手術清除腫瘤，成功保留膀胱，術後恢復良好定期追蹤。

苗栗縣大千綜合醫院泌尿科醫師陸兆明今天分享這起案例指出，婦人雖有明顯的血尿狀況，但未出現發炎反應、尿路結石、腎水腫或腎腫瘤的情況，且腎功能正常，進一步安排靜脈注射腎盂攝影，發現膀胱內有大片陰影，續以膀胱鏡檢查才揪出腫瘤。

陸兆明表示，婦人的腫瘤體積頗大，已占據未漲尿時的膀胱將近1/2空間，所幸腫瘤細胞尚未侵犯到膀胱外圍，也沒有骨盆淋巴結轉移的情況，適用「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」處理。

他解釋，手術是透過膀胱內視鏡，由尿道進入膀胱逐步刮除腫瘤，不僅可得到足夠的檢體，來檢查癌細胞有無侵犯深層肌肉，並將肉眼可見的病灶加以切除；同時病人腹部無傷口，且可保留膀胱，不需另裝人工膀胱，能維持正常生活品質，術後恢復快、併發症少、安全性較高，對於初期膀胱癌患者的是適合的治療選擇。

婦人經手術刮除腫瘤後，再輔以放射治療，清除可能殘留於膀胱壁內較深層的腫瘤細胞，術後2天已大幅改善血尿、解尿疼痛及頻尿感問題，3個月後回診，膀胱內壁已復原、腫瘤消失且沒有骨盆腔淋巴結腫大的情況，後續只需持續門診追蹤。

醫師提醒，膀胱癌發生的原因包含抽菸、長期接觸致癌物質、洗腎、慢性膀胱炎、膀胱結石、家族史等，民眾若出現無痛性血尿、頻尿、尿急、排尿困難、排尿時疼痛、腰痛、下腹痛、骨骼痛、體重減輕等症狀，務必盡快就醫，才能及早獲得良好治療。

血尿 腫瘤 手術

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